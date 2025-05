Jason Kidd spregovoril o Dončiću: Takrat sva zadnjič govorila

"Vsi želijo govoriti o menjavi. Da, je drugače. Moramo iti naprej. Bilo je čudno, ampak moramo razumeti posel košarke. To se dogaja," je po februarski menjavi Luke Dončića, ki je zatresla svet praktično tekmo za tekmo, poudarjal strateg Dallas Mavericks Jason Kidd. 52-letni trener še vedno stoji za besedami, da za menjavo ni vedel vse do zadnjega trenutka, ko mu je to povedal generalni direktor Nico Harrison.

"Za vse skupaj sem izvedel od svojega šefa, Nica Harrisona, v hotelu v Clevelandu le nekaj ur pred menjavo. O tem nisva debatirala, preden se je zgodilo, nisem vedel ničesar. Potem sem odšel v svojo hotelsko sobo in začel razmišljati o tem, kako bomo v svojo igro vključili Anthonyja Davisa in Maxa Christieja. Nisem jokal, samo razmišljal sem, tudi poklical nisem nikogar, telefon sem dal na stran, gledal v strop in razmišljal, kaj bomo storili. Iz svojih preteklih izkušenj sem vedel, da moram gledati le naprej. Mislim, da je celoten strokovni in igralski štab potem naredil odlično delo," je za The Dan Patrick Show dejal Kidd.

Jason Kidd in Nico Harrison Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Jasno je, da je Dončić dogajanje vodstvu Dallasa na čelu s Harrisonom zameril, med tistimi, s katerimi nima več kontakta, pa je tudi Kidd. "Naslednje jutro sem mu poslal sporočilo in takrat sva zadnjič govorila," je dejal Kidd. Nato pa je o tem, kako je Luka odgovoril na njegovo sporočilo, povedal: "Mislim, da ni bil preveč vesel. Iz mojih izkušenj z menjavami je normalno, da je bil presenečen, žalosten, čustva so ob takšnih trenutkih zelo intenzivna."

"A res sem vesel, da sem imel priložnost trenirati Luko. Je res odlična oseba, vsi vemo, kakšen talent je in da gre za enega najboljših košarkarjev na svetu. A moja naloga je, da se ukvarjam z igralci, ki so v moji ekipi, in s kartami, ki so mi dodeljene. Večkrat sem poudaril, da Luki želim najboljše," je dejal Kidd.

Srečna loterija in Cooper Flagg

Ta je v gostovanju v šovu Dana Patricka spregovoril tudi o pretkli loteriji, na kateri se je zgodil pravi čudež, saj so Dallas Mavericks kljub le 1,8-odstotni verjetnosti pred loterijo dobili prvi izbor na letošnjem naboru, ob tem pa je že jasno, da se bo v Teksas preselil Cooper Flagg. "Bil sem v Newport Beachu na sestanku, ko sem izvedel, kaj se je zgodilo. Iskreno, sem mislil, da bomo še izgubili kakšno mesto na naboru, nato pa je moj telefon skorajda pregorel," je dogajanje opisal Kidd.

Če ne bo kakšne senzacije, bo Cooper Flagg prihodnjo sezono nosil dres Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Najprej je mislil, da je njegova ekipa ostala na enajstem mestu. "Dobil sem sporočilo, kjer je pisalo, ste med najboljšimi štirimi. Pomislil sem, torej med 14? Pa sem dobil še eno sporočilo: 'Mislim, da ste dobili prvo pozicijo.' In sem odgovoril, torej smo ostali enajsti? Potem je moj telefon eksplodiral," je v smehu razlagal Kidd.

Tudi on je pritrdil besedam vodstva kluba, da bodo obdržali prvi izbor, ki se obeta Cooperju Flaggu. "Na koncu sem samo trener, a mislim da je vse jasno, na koga smo osredotočeni. S Cooperjem še nisem govoril, nočem prekršiti kakšnega pravila in nas spraviti v težave," je dejal Kidd. "Mislim, da je to za Cooperja odlična situacija, dokazati se, da si številka ena, ob takšnih talentiranih košarkarjih okoli njega bo veliko lažje. Vemo, kaj je naš cilj, osvojiti prstan, zato se že res veselimo," je cilje ekipe še enkrat več poudaril Kidd.

Trener Dallasa je spregovoril tudi o pretekli turbulentni sezoni, ki se je za Dallas po menjavi in poškodbi za poškodbo končala v play-inu. "Občutek imam, da smo imeli tri sezone znotraj ene. A veselim se prihodnosti," je še dodal glavni trener Dallasa.

Preberite še: