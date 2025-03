Foto: Gregor Pavšič Volkswagen je nekdanjega tiguana allspace nasledil z novim športnim terencem tayronom. Razvili so ga na platformi MQB, in sicer za evropski trg, za razliko od predhodnika pa bodo proizvodnjo preselili iz Mehike v Nemčijo.

Foto: Gregor Pavšič

Od tiguana daljši za 22 centimetrov, največ doda zadnji metrski previs

Oblikovno je tayron spredaj zelo podoben tiguanu, čeprav bi ob istočasnem pogledu na oba opazili nekaj manjših razlik – najbolj očitna je pri odbijaču. Podobno velja tudi zadaj in prav gotovo bo lahko marsikdo tayrona od spredaj ali zadaj zamenjal za tiguana oziroma obratno. Razlika je dejansko očitna le od strani, kjer ima tayron izrazito podaljšan zadnji del od stebrička C naprej.

Tayron je dolg 4,79 metra, medosna razdalja pa meri 2,79 metra. Izstopa zadnji previs, ki je dolg več kot en meter (1.050 milimetrov). Pri Volkswagnu tako sodi med modela tiguan in touareg. Od tiguana je daljši za 22 centimetrov, od predhodnega tiguana allspace pa za devet centimetrov.

Prtljažnik je brez tretje vrste sedežev lahko zelo prostoren

V zadku prtljažnika je mogoče dobiti 885 litrov osnovne prostornine (pri priključnem hibridu 705 litrov), to pa se poveča do več kot dveh kubikov prostora (2.090 litrov). Kadar izkoriščamo tretjo vrsto sedežev in dvignemo šesti in sedmi sedež, se prtljažnik skrči na 345 litrov. Sedeži v drugi vrsti so deljivo zložljivi, šesti in sedmi sedež pa sta v tayronu na voljo za doplačilo in nista del serijske opreme.

Tayron je zato namenjen tudi tistim, ki jim je prtljažnik v tiguanu pač premajhen in želijo večjega. Razlika med obema je dobrih 230 litrov.

Brez kompromisov pri pogonih

Pri Volkswagnu s tayronom nudijo široko izbiro motorjev, kar je eden adutov avtomobila. Osnovna izbira je hibrid na osnovi 1,5-litrskega bencinskega motorja TSI, nato pa sta na voljo še znana dvolitrski bencinski motor TSI in dvolitrski dizelski motor TDI. To sta neelektrificirana motorja, ki sta za zdaj pri Volkswagnu še lahko v ponudbi. Najzmogljivejši bencinski in dizelski motor sta na voljo tudi s štirikolesnim pogonom. Pri elektrificiranih pogonih je nato na voljo še priključni hibrid na osnovi 1,5-litrskega bencinskega motorja.

V Slovenijo naj bi letos iz Wolfsburga pripeljali med 400 in 500 tayronov, po predvidevanjih trgovcev bo največ povpraševanja po opremi R Line – cene zanjo se začnejo pri 49 tisoč evrih.

Foto: Gregor Pavšič

