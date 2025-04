Konec prvega četrtletja je pokazal na vrnitev tesle model Y v vrh ponudbe električnih vozil, kjer pa so razlike letos zelo majhne.

Prodaja električnih avtomobilov je v prvih treh mesecih letošnjega leta pričakovano narasla. To je skladno z letošnjimi prodajnimi trendi v Evropi, na pozitiven izplen pa je vplival tudi posel Peugeota in ponudnika souporabe avtomobilov Avant2Go v Ljubljani (120 registriranih peugeot e-208 v januarju).

V prvih treh mesecih so trgovci registrirali 1.288 novih električnih osebnih avtomobilov, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Lani so jih v enakem obdobju registrirali 904, torej so letošnje dobave višje za 42 odstotkov. Električni avtomobili so v prvem četrtletju predstavljali 38 odstotka celotnega bruto avtomobilskega trga.

Petnajst najuspešnejših električnih avtomobilov v Sloveniji (januar-marec 2025):

januar februar marec SKUPAJ Cupra Born 74 25 27 126 Peugeot e-208 120 2 122 VW ID.4 22 60 19 101 Tesla Model 3 14 2 76 92 Tesla Model Y 5 10 71 86 Dongfeng Box 1 44 39 84 Hyundai Kona 17 16 20 53 Renault 5 5 24 14 43 VW ID.7 16 8 19 43 Kia EV3 12 20 10 42 Cupra Tavascan 4 10 27 41 VW ID.3 13 16 6 35 Škoda Elroq 8 23 31 MG 4 13 12 5 30 Citroen e-C3 6 10 11 27

Volkswagen je s prodajno akcijo uspel pospešiti prodajo sicer ne več najnovejšega ID.4. Foto: Gašper Pirman

Razlike na vrhu so majhne. Po registracijah vodi cupra born (126), drugi je peugeot e-208 (122), sledi volkswagen ID.4 (101), nato pa obe tesli – model 3 (92) in model Y (86). V marcu se je pokazal vpliv prodaje zaloge in novega modela Y. Tesla je skupno registrirala 71 teh vozil, ob tem pa samo marca tudi 76 modelov 3.

V vrhu izstopa visoko število registriranih ID.4. Lani so jih v prvih treh mesecih registrirali 28, letos pa že 101. To je povezano predvsem z ugodnimi akcijami in pocenitvami, s čimer je ID.4 dobil tudi možnost višje subvencije. Tako kot pri bornu tudi pri ID.4 taka ponudba prinaša prodajne rezultate.

Dongfengov box je bil februarja in marca med najuspešnejšimi avtomobili na trgu. Foto: Gregor Pavšič

Blizu najboljšim petim je dongfeng box. Januarja so registrirali enega, nato pa je iz Kitajske le priplula ladja ter so jih februarja in marca registrirali skupno 83. Box je po registracijah za zdaj z naskokom najuspešnejši med novimi električnimi majhnimi avtomobili. Renault je v prvih treh mesecih registriral 43 petk, Citroën pa 27 vozil e-C3. Med naslednjimi novostmi bo spomladi zanimivo spremljati prodajo hyundai insterja.

Kako razpršena je ponudba električnih osebnih avtomobilov, pove podatek, da je uradna statistika za prvo četrtletje zabeležila kar 81 različnih registriranih avtomobilov. Toda le trije so zbrali več kot sto registracij, le sedem vsaj 50, komaj 25 od 81 pa vsaj deset novih registracij.

Približno tretjino vseh registracij hyundai kone je prispevala električna različica. Foto: Gregor Pavšič

Glede na relativno visok delež električnih avtomobilov na celotnem bruto trgu so posamezni modeli prodajno konkurenčni tudi v absolutni konkurenci svojih segmentov. Dongfeng box se je uvrstil na sedmo mesto v razredu majhnih avtomobilov (tik ob dacio sandero, škodo fabio, hyundai i20 in toyoto yaris).

Med avtomobili spodnjega srednjega razreda je cupra born na petem mestu (močno odstopata vodilna škoda octavia in VW golf), v zgornjem srednjem razredu je tesla model 3 po registracijah med VW passatom in audijem A5, med večjimi športnimi terenci pa se je tesla model Y vrnila med prve tri (za škodo kodiaq in mercedes-benzom GLC).

Občutno najmanjši prodor električnih pogonov je za zdaj v razredu kompaktnih križancev, ki je prodajno najuspešnejši segment avtomobilskega trga. Hyundai kona je sicer deseta, a le tretjino registracij je dobila prek svoje električne različice.

Za uvrstitev med deset največkrat registriranih avtomobilov je bilo treba v prvem četrtletju zbrati vsaj 273 registracij.