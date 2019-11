Pokažemo vam tisto, česar drugi v tem razredu nimajo #video

Corsa, ki že skoraj štiri desetletja piše zgodbe slovenskih cest, je v novi obleki znova pripravljena na osvajanje slovenskih src. Večja, prostornejša, predvsem pa še bolj všečna želi ostati prodajni temelj znamke. Z matričnimi žarometi, osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in digitalno preobrazbo samozavestno vstopa na teritorij, ki ga obvladuje renault clio. Cene se začnejo pri 13.500 evrih in se ob izbiri dizelskega motorja dvignejo do skoraj 18 tisoč evrov.

Ocena



Corsa je bila vedno eden od najbolje prodajanih avtomobilov pri nas, ki že od svojih začetkov pred 37 leti piše zanimive zgodbe. Šesta generacija je plod sodelovanja s skupino PSA, kljub temu pa corsa ostaja zvesta svojim koreninam.



Ob treh bencinskih motorjih je na voljo še dizelski. Mi smo tokrat vozili najmočnejšega s 96 kilovati in osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in ob koncu dvodnevne vožnje ostali brez večjih pripomb. Corsa je dimenzijsko zrasla, postala prijaznejša do manjših družin, ohranila pa je svojo igrivost.



V notranjosti sledi digitalizaciji, zato na seznamu dodatne opreme ne manjkajo digitalni merilniki, 10-palčna večopravilna enota in lepo število varnostnih pomagal. Hvalimo preglednost merilnikov, prav tako prostornost na zadnji klopi in dinamično oblikovano potniško kabino.



Na cesti so pri Oplu našli pravo razmerje med udobjem in agilnostjo. Volanski obroč je sicer izjemno mehak, zavoje lahko pravzaprav odvoziš z le enim prstom na volanu. Morda bodo na tem manj navdušeni nekoliko bolj dinamični vozniki, a po drugi strani ima takšna nastavitev volanskega obroča svoje prednosti v mestnih središčih.



Med tehnološke prednosti zagotovo spadajo matrični žarometi za le 600 evrov doplačila, radarski tempomat in že prej omenjeni osemstopenjski menjalnik.



Pri nas je prodaja stekla s ceno od 13.500 evrov. Za vsako corso vam že na začetku ponudijo tisočaka popusta.

Corsa je dimenzijsko daljša, milimeter ožja, vendar nižja in z daljšim medosjem. Foto: Gašper Pirman

Rekordno hiter razvoj

Kot je na tiskovni predstavitvi povedal Andrew Higgins, produktni vodja modela, so novo corso razvili v rekordnem času. Prvič so za mizo sedli pred tremi leti, vendar so razvoj začeli šele pred dvema letoma, ko se je Opel pridružil skupini PSA. Avgusta 2017 so stopili na plin in septembra letos že predstavili novinko, pred dnevi pa smo med Splitom in Šibenikom že vozili predserijske avte. Čeprav so do zdaj za razvoj avtomobila porabili vsaj štiri leta, se corsa zdi premišljen avto, ki poudarja prednosti predhodnika in hkrati jemlje marsikaj dobrega iz naveze PSA.

Odlična osnova je le prvi korak

Corso so pred 37 leti začeli izdelovati v španski Zaragozi, odtlej so izdelali 13,7 milijona avtov in corsa je daleč najbolje prodajani model in zato tudi najpomembnejši avto znamke. V šesti generaciji so Nemci uporabili enako arhitekturo, ki jo ima novi peugeot 208. To s seboj prinese tudi motorno paleto in menjalnike. A čeprav gre za po drobovju enak avto, je to skoraj nemogoče videti. Corsa je oblikovno ostala zvesta oblikovnemu podpisu znamke, a prinaša nekaj nujno potrebne drznosti v razred mestnih avtov.

Pogled na corso s športno oplemenitenim paketom GS-line je pravi zaklad majhnih podrobnosti. Sprednji žarometi z dnevnimi lučmi LED in črno notranjostjo dobro skrivajo svojo umetno pamet. Kot prvič v segmentu so namreč na voljo matrični žarometi s prilagajanjem snopa glede na razmere na cesti. Drzna bočna linija vizualno podaljša avto, hkrati pa črno obarvana streha poudari športne ambicije. Vrhunec oblikovne igrivosti je stebriček C, ki se v obliki plavuti morskega psa ''zažira'' vse do roba strehe.

Foto: Opel

Prtljažni prostor je zrasel za 18 litrov in ima sedaj 309 litrov prostornine. Foto: Gašper Pirman

Kdaj bo pripravljena električna corsa



Težko pričakovana električna corsa z zmogljivostjo baterij 50 kilovatnih ur, 330-kilometrskim dosegom po merilnem ciklu WLTP in možnostjo hitrega polnjenja s 100 kilovati bo na ceste zapeljala marca prihodnje leto. Baterija z 18 moduli z 216 baterijskimi celicami se bo na takšni polnilnici napolnila do 80 odstotkov v manj kot pol ure. Električna corsa se bo na izmeničnem toku AC polnila z močjo do 7,4 kilovatov.



Kot so poudarili pri Oplu, so zelo ponosni na uporabo arhitekture CMP, ki je namenjena uporabi kar treh različnih pogonov. Poleg bencinskega in električnega je corsa na voljo tudi z dizelskim motorjem. Pri vseh treh je prostornost potniške kabine enaka, prav tako pa ostaja prtljažni prostor pri vseh treh enako velik.

Zadaj še slabih deset centimetrov prostora

Pogled na tehnične podatke razkriva, da je šesta generacija corse od predhodnice daljša za 39 milimetrov in tako presega dolžino Na zadnji klopi je ostalo še približno 10 centimetrov prostora za kolena. Foto: Gašper Pirman štirih metrov (4.060 mm). Kot se za mestni avto spodobi, ji agilnost v urbanih središčih povečuje manjša masa. Corsa je namreč shujšala za več kot 100 kilogramov. Vstopna izvedenka ima tako maso le 980 kilogramov in je med lažjimi avti v svojem segmentu. Seveda se ob močnejših motorjih, samodejnem menjalniku in dodatni opremi ta premosorazmerno dvigne, a na cestah se je corsa dokazala kot agilna malčica.

Zaradi daljšega medosja (2.538 mm oziroma 28 mm več kot prej) corsa tudi na slabših cestah ne poskakuje in presenetljivo lepo drsi čez neravnine. Ker smo vozili tisto s paketom GS-line, smo bili še za odtenek bolj zadovoljni po koncu 110-kilometrske vožnje. GS-line namreč prinaša nekoliko prilagojeno podvozje, drugačna platišča, hkrati pa ima še umetno ustvarjen zvok motorja, ki se med vožnjo predvaja skozi zvočnike avta. Ta zadnji dodatek bi lahko tudi ukinili, a k sreči ni pretirano glasen in moteč.

Skoraj trije dodatni centimetri pri medosni razdalji pa imajo dober vpliv tudi na potniško kabino. Tam je zdaj bolj prostorno, še posebej na zadnji klopi. Kot prikazuje fotografija na desni, je ob primerno nastavljenem voznikovem sedežu zadaj ostalo še slabih deset centimetrov prostora za naša kolena. S 183 centimetri je bilo dovolj prostora za glavo, med sedenjem pa nas ni niti malo skrbelo, da bi si pokvarili pričesko.

Dvoji napredni žarometi: Eco LED in matrični LED

Za doplačilo 600 evrov so na voljo matrični žarometi, ki znatno izboljšajo svetilnost in varnost med vožnjo ponoči. Foto: Gašper Pirman Kljub temu, da so serijsko vgrajeni običajni halogenski žarometi, se bo več kot polovica kupcev odločila za vgradnjo običajnih žarometov v tehniki LED (opcijsko na voljo pri osnovnem paketu za 500 evrov). Poleg znatno izboljšane vidljivosti pripomorejo k nižjim izpustom CO2 in manjši porabi goriva zaradi svoje energijske varčnosti. Običajni halogenski žarometi namreč porabijo 72 vatov energije, eco LED, kot so jih poimenovali pri Oplu pa vsega 17 vatov. To v praksi pomeni 0,7 grama manj izpustov po merilnem ciklu WLTP.

Matrične žaromete v tem segmentu sicer že imata mini in DS 3 crossback, a corsa je cenovno le bistveno bolj dosegljiva kot njena premijska tekmeca. Inženirji so zaradi nižje nakupne cene (pri dveh najbolje opremljenih paketi na voljo za 600 evrov) nekoliko spremenili sestavne dele žarometa. Zdaj so segmenti za prilagajanje dolgega snopa združeni v eno lečo. Pri vožnji je tako bolj izražen del kratke in dolge luči in vidni so segmenti, ki individualno osvetljujejo cesto. Toda ob pogledu na resnično majhno doplačilo za luči, ki vozniku ponujajo od 1,5 do 1,8 sekunde več časa za reakcijo na cesti, so cenovno privlačna izbira.

Položaj za volanom je odličen. Digitalni merilniki dolgočasni, a pregledni in preprosti. Foto: Gašper Pirman

Prodajne številke pri nas (januar-oktober 2019)



1. Renault clio - 3.114

2. Dacia sandero - 2.101

3. Volkswagen polo - 1.620

4. Škoda fabia - 1.148

5. Citroen C3 - 880

6. Opel corsa - 777

7. Peugeot 208 - 736

8. Hyundai i20 - 442

9. Toyota yaris - 321

10. Seat ibiza - 282

Pri Oplu obljubljano porabo 5,4 litra, a 96-kilovatni turbo bencinar je na koncu 77-kilometrske poti porabil 6,4 litra goriva. Foto: Gašper Pirman Digitalni merilniki za doplačilo, zaslon na dotik v vsaki corsi

Spet se vračamo v potniško kabino. Tokrat za volan. Vse corse, namenjene novinarskim vožnjam, so bile opremljene z opcijskimi digitalnimi merilniki. V resnici jim težko rečemo merilniki, saj v vseh različnih pogledih prikazujejo hitrost v digitalni obliki, v enem primeru pa se vrtljaji motorji prikazujejo na majhni, zelo slabo vidni črti na dnu zaslona.

Prvenstveno so resnično preprosti in pregledni. Pri menjavi videza bi lahko bili hitrejši, tudi način prikaza bi lahko bil po našem mnenju lahko nekoliko bolj zanimiv. Peugeot 208 na primer nekatere elemente prikazuje v 3D-načinu, tukaj pa so sila preprosti.

Serijsko je corsa opremljena z zaslonom na dotik. Gre za večopravilno enoto velikosti 12,7 cm (5") z Bluetoothom in priključkom USB. Na voljo sta še dve enoti s sedmimi ali 10 palci. Da gre za dobro založen avto, priča seznam serijsko vgrajenih varnostno-asistenčnih sistemov - prepoznavanje prometnih znakov, sistem s senzorjem za zaznavanje utrujenosti voznika, omejevalnik hitrosti, samodejno zaviranje za preprečevanje naleta pri manjši hitrosti in sistem opozarjanja na pešce spredaj. Seznam opcij je po pričakovanju dolg, na njem pa izstopata še radarski tempomat in 180-stopinjska kamera za vzvratno vožnjo. Prihodnje leto bo na voljo še asistent za parkiranje in odklepanje avta s pomočjo telefona (NFC).

Najmočnejši bencinar ne razočara

Na podeželskih gričevnatih cestah od Splita do Šibenika smo vozili najmočnejši bencinski motor s 96-kilovati, ki je deloval v kombinaciji z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Gre za kombinacijo z vrha ponudbe, zato slabih stvari o njem ne moremo zapisati. Odziven in neslišen v prostem teku, nenaporen na avtocesti ali v mestu. V kombinaciji s samodejnim menjalnikom je kakovost vožnje na visoki ravni v mestu ali okolici.

Motorno paleto sestavlja še osnovni 1,2-litrski atmosferski motor s 55 kilovati in izključno petstopenjskim samodejnim menjalnikom. Poleg 96-kilovatnega 1,2-litrskega turbo motorja je na voljo še 74-kilovatna različica. Nekoliko presenetljivo pri Oplu niso zanemarili dizla. Pri nas bo kupcev sicer manj, a 1,5-litrski dizelski motor s 74 kilovati bo izbira predvsem za flotne kupce in tiste, ki na letni ravni naredijo več kilometrov.

Na voljo so dvoji žarometi - eco LED in matrični LED. Foto: Gašper Pirman

Poleg 8-stopenjskega samodejnega menjalnika je pri osnovnem motorju na voljo še 5-stopenjski ročni in pri drugem turbo bencinarju ter dizlu 6-stopenjski ročni. Foto: Gašper Pirman