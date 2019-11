Novi renault clio: sodba s petimi plusi in nekaj minusi #video

Novi renault clio deluje predvsem kot zelo dobro uravnotežena celota med modernimi (digitalnimi) in tradicionalnimi rešitvami. Zdi se, kot da bi bil pisan na kožo zelo širokemu krogu uporabnikov. Plusi in minusi? Celovita uravnoteženost vozniškega prostora, napredek asistenčnih sistemov in konkurenčna cena, na drugi strani pa slabša vzvratna stranska preglednost in omejena ponudba samodejnega menjalnika.

Spomladi sem na avtomobilskem salonu v Ženevi prvič sedel v novi generaciji renault clia in še vedno se zelo dobro spomnim prvega vtisa. In ta se do danes - medtem sem avtomobil vozil najprej junija na Portugalskem, ga v prafaktorjih opazoval sredi tovarne Revoz v Novem mestu in ga zdaj zapeljal še po slovenskih cestah - ni prav nič spremenil. Renault je s cliom kot avtomobilskim prodajnim prvakom Slovenije naredil zelo všečen in predvsem celosten avtomobil. Njegovo bistvo ni v enem elementu, temveč v celoti, uravnoteženosti in tem, da je namenjen zelo širokemu krogu potencialnih voznikov. Če upoštevamo znaten tehnološki napredek in vsaj v Sloveniji tudi zelo konkurenčno ceno, mu lahko napovemo svetlo prihodnost.

Palec gor: uravnoteženost avtomobila za širok krog voznikov, raven digitalizacije in fizičnih gumbov v notranjosti, položaj za volanom, napredek asistenčnih sistemov, cena.

Palec dol: stranski pogled nazaj, omejena ponudba samodejnega menjalnika.

Vmesna pot cliu dobro pristaja

Renault je s prejšnjo generacijo clia začel prenovo svojih modelov in enako se več kot očitno dogaja tudi zdaj. Peti clio je navzven evolucijska nadgradnja prejšnjega in torej ni bistveno drugačen. Zares pomembnih zunanjih novosti ni veliko, omeniti pa moramo serijske (!) žaromete LED. Ti kažejo prav na tehnični napredek tega avtomobila.

Bistvo clia je torej v tehnični in digitalni nadgradnji, celoten paket pa je zaokrožen v ravno prav moderno oblikovanem avtomobilu. V tem razredu najdemo tudi oblikovno drznejše tekmece, toda cliu ta vmesna pot dobro ustreza.

To so glavne prednosti novega clia

Celoten avtomobil je torej izdelan okrog te vmesne poti, ki se kaže skoraj na vsakem koraku. Kot da bi bila vsaka rešitev resnično dobro premišljena. Na prvem mestu je to predvsem kombinacija modernih digitalnih in še vedno tradicionalnih rešitev. Če se postavimo v kožo povprečnega kupca avtomobila, lahko s tako usmeritvijo izpolnijo veliko pričakovanj.

1. Volanski obroč

Položaj za volanskim obročem je prijeten, udoben, pohvalna je tudi osnovna ergonomija vozila. Zelo prijetno mehak je volanski obroč, ki je eden ključnih povezovalnih elementov avtomobila in voznika. Na volanu je zdaj tudi gumb za vklop tempomata, ki je bil prej med sprednjima sedežema.

Pomembna je torej uporabniška izkušnja z vidika povprečnega uporabnika. Položaj za volanskim obročem je prijeten, udoben, pohvalna je tudi osnovna ergonomija vozila. Zelo prijetno mehak je volanski obroč, ki je eden ključnih povezovalnih elementov avtomobila in voznika. Na sredinski konzoli najdemo pokončni digitalni zaslon (več razpoložljivih velikosti, odvisno od stopnje opreme), ki se ponaša tudi z novim infozabavnim vmesnikom. Ta je sicer mnogo boljši od prejšnjega, omogoča na primer tudi brskanje po navigaciji z Googlovo vrstico, vseeno pa se tu in tam še kaj zalomi. Kdor bi povezoval mobilni telefon z vmesnikoma Car Play ali Android Auto (ta v Sloveniji uradno ni na voljo), morda klasične navigacije sploh ne bo potreboval. Foto: Gregor Pavšič

Hvalimo vrtljive gumbe na sredinski konzoli za uravnavanje klimatske naprave. Foto: Gašper Pirman 2. Sredinska konzola

Ena najopaznejših novosti clia. Velikost zaslona na dotik je odvisna od izbrane opreme. Še enkrat hvalimo raven digitalizacije sredinske konzole, kjer so pri Renaultu obdržali nekaj ključnih fizičnih gumbov za lažje upravljanje zdaj novega infozabavnega vmesnika. Najbolj izstopajo večji vrtljivi gumbi za nastavljanje klimatske naprave. S takimi stikali je upravljanje med vožnjo tudi bistveno lažje in bolj varno kot z digitaliziranimi gumbi.

Najbolj priljubljen motor clia je 74-kilovatni bencinski litrski trivaljnik, ki je na voljo le z ročnim petstopenjskim menjalnikom. Foto: Gašper Pirman 3. Pogonski motor

Testnega clia je poganjal bencinski litrski trivaljnik z močjo 74 kilovatov (100 "konjev"), ki bo po pričakovanju tudi najpogostejša izbira kupcev. Motor zadovolji večino vozniških potreb na cesti, bo pa treba pri prehitevanjih in vožnji v klanec pretakniti eno prestavo nižje. Poraba na testu je bila 6,8 litra na sto prevoženih kilometrov. Izbira motorjev je sicer dokaj omejena, saj zmogljivejši 96-kilovatni bencinski motor tudi precej podraži avtomobil. 74-kilovatni motor je na voljo le z ročnim menjalnikom, ki pa s precej dolgimi hodi ni med najmočnejšimi aduti clia. Želeli bi si širšo ponudbo samodejnega menjalnika EDC.

Občutljivost pametnega ključa je zdaj prilagojena in med hojo okrog avtomobila se vrata načeloma ne zaklepajo. Foto: Gašper Pirman 4. Pametni ključ

Eden zaščitnih znakov Renaultovih avtomobilov je tako imenovani pametni ključ, ki omogoča preprosto odklepanje in zaklepanje vrat, prav tako zagon motorja. Ključ je lahko ves čas v žepu voznika in ob približevanju vratom se ta odklenejo. Zelo uporabno, ko v rokah držite vrečko ali druge stvari. Vsaj po izkušnjah s testa so popravili občutljivost ključa. Če voznik izstopi iz vozila in odide k zadnjim desnim stranskim vratom, da bi tam na primer prišel do otroka ali do prtljage, se med njegovimi koraki vrata še ne zaklenejo nazaj. Pri preostalih renaultih se to pogosto dogaja in je precej moteče.

Digitalni merilniki prikazujejo tudi varnostno razdaljo do vozila pred nami. Foto: Gregor Pavšič 5. Varnostni sistemi, podpora 360-stopinjske kamere

Na lanskem primerjalnem testu PRIMA majhnih avtomobilov je bil clio uvrščen šele na deveto mesto. Poznal se mu je zaostanek na področju varnostno-asistenčnih sistemov. Nabor teh je zdaj precej širši. Pogrešali smo le sistem za opozorilo pred prečnim prometom zadaj (cross traffic alert), ki ga nekateri tekmeci ponujajo. Testni clio je imel le klasični tempomat, a je za doplačilo na voljo tudi radarski.

Hvalimo podporo s 360-stopinjsko kamero, ki lahko bistveno olajša manevriranje v mestu. Kdor ni vešč parkiranja, mu na različne načine (pravokotno, bočno, postrani …) lahko pomaga tudi parkirni asistent. Voznik le pretika med prvo in vzvratno prestavo ter pritiska na zavoro, več v spodnjem videu.

Video: tako novi clio parkira skoraj sam

Fotozgodba: malenkosti, ki pri cliu zmotijo

In še nekaj stvari, ki so nas pri novem cliu zmotile. Med vsemi še najbolj preglednost bočno nazaj, na primer takrat, ko je treba pogledati, ali bomo z zavijanjem desno prečkali pot pešcu, kolesarju ali hitremu "potniku" na električnem skiroju. Slabši pogled nazaj je predvsem posledica dokaj nizkih stranskih oken in njihove oblike v zadnjem delu. Foto: Gregor Pavšič

Ročni menjalnik je kljub dokaj dolgim hodom soliden, ponudba samodejnega menjalnika pa je zelo omejena. V kombinaciji z motorjem TCe 100 namreč sploh ni na voljo, dobiti ga je mogoče le ob izbiri močnejšega in tudi dražjega motorja TCe 130. Tako bi clio s samodejnim menjalnikom stal vsaj 17.290 evrov. Foto: Gašper Pirman

Pikolovsko bi se lahko spotaknili še ob novo zasnovo stikala za upravljanje avdiosistema, ki je še naprej na desni strani za volanskim obročem. Tipke so zdaj malo drugačne in zahtevajo privajanje. Težje kot prej je povsem utišati glasnost z enim pritiskom. Foto: Gregor Pavšič

Tudi glede novega načina odpiranja zadnjih vrat imamo določene pomisleke. Gumb se zdaj skriva na odbijaču. Ko se zadnja vrata odprejo, je treba z roko prijeti za karoserijski del vrat in jih dvigniti. Na primer pozimi, ko je ta del avtomobila med najbolj umazanimi, bi bil lahko manjši utor za prijem boljša rešitev. Foto: Gregor Pavšič

Zelo spodobno opremljen clio za okrog 16 tisočakov

Testni clio je brez rednega popusta (tisoč evrov) stal 17.310 evrov. Imel je najbolj priljubljeni bencinski motor TCe 100 in opremo Intense. Najdražji element dodatkov je bila oprema R.S. Line za 700 evrov, še 20 evrov več je stal paket City Multisense s 360-stopinjsko kamero, samodejnim parkiranjem, vzvratno kamero in podobnim.

Zelo dobro opremljen clio je tako (spet brez popusta) mogoče dobiti pod mejo 17 tisočakov, prav ta cenovna konkurenčnost pa je tudi eden njegovih glavnih adutov.

Navsezadnje že srednja oprema Intense prinaša žaromete LED (serijsko pri vsakem cliu), usnjen volanski obroč, po višini nastavljiv sovozniški sedež, kartico za prostoročno odklepanje in zaklepanje vozila, digitalne merilnike, manjši sedempalčni sredinski zaslon na dotik (večji je devetpalčni) in parkirne senzorje zadaj, je pa recimo treba doplačati za vzvratno kamero, sprednje parkirne senzorje, 17-palčna platišča in podobno.

Vse več tehničnih novosti med majhnimi avtomobili



Clio je tako čez prst dražji od manjšega suzuki swifta, primerljiv z volkswagen polom in cenejši od ford fieste. Zanimiva bo primerjava z novimi avtomobili tega razreda, predvsem (oblikovno drznejšim) peugeotom 208, opel corso in toyoto yaris. Cene teh še niso znane.



Medtem ko je clio v razred prinesel serijske žaromete LED, bo Peugeot z dvestoosmico ponudil osemstopenjski samodejni menjalnik, corsa tudi matrične žaromete LED, yaris pa napredni hibridni pogon. Konkurenca torej ne počiva.