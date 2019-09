Pogled v zakulisje: tako Slovenci izdelujemo avtomobile #video

Delavci za našim hrbtom so svoje delo ta dan začeli ob 6. uri zjutraj. Privoščili so si že prvi petminutni načrtovan odmor za kavo in bližal se je tudi polurni odmor za malico. Takrat se v novomeški tovarni Revoz ustavi celotna proizvodna linija. Če mora kdo vmes skočiti na stranišče in res ne more počakati do uradnega premora, ga na njegovem mestu nadomesti drugi. V tovarni tako kompleksnega proizvoda, kot je osebni avtomobil, mora vse delovati brezhibno.

Na lastne oči smo se prepričali, kako dovršena mora biti logistika vodstva, vseh zaposlenih, njihovih nadrejenih in razvejane mreže dobaviteljev. Le tako lahko v enem dnevu izdelajo v povprečju 955 avtomobilov. Vsako uro jih iz tovarne zapelje 44.

Letos bodo izdelali 19 tisoč avtomobilov več kot lani, dve tretjini bo cliov

Delo v Revozu poteka skoraj neprekinjeno in v treh izmenah. Edina izjema je čas od sobotnega jutra do nedeljskega večera. Najpomembnejši izdelek tovarne je danes kajpak novi renault clio, prodajni prvak slovenskega avtomobilskega trga in eden najbolje prodajanih avtomobilov tudi v Evropi. Če je lani dve tretjini izdelanih vozil predstavljal še renault twingo, ostalo tretjino pa renault clio, se bosta letos njuni vlogi zamenjali.

V oddelku karosernice imajo trenutno 170 robotov in delež robotizacije so uspeli dvigniti na 75 odstotkov. Pri novem cliu je bil izziv obdelava aluminija, prav tako pa tudi skrb za bolj kakovostno izvedbo določenih varov. Foto: Gregor Pavšič

Med delom mize samevajo. Vsaj v oddelku montaže morajo biti odmori enotni. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Clio je v peti generaciji več sprememb doživel v notranjosti kot navzven. Foto: Gregor Pavšič Novi renault clio – zelo spodobno opremljen pod 15 tisočaki O novem renault cliu smo podrobneje pisali že med junijsko prvo vožnjo po cestah Portugalske. Avtomobil je nedvomno storil velik kakovostni korak naprej in s tem mu bo v Sloveniji težko odvzeti status najbolje prodajanega avtomobila. Cliov četrte generacije so v Sloveniji prodali več kot 25 tisoč. S srednjo opremo Intense bo clio v Sloveniji stal od 14.590 evrov naprej (za primer najbolje prodajanega motorja TCe 100) in tak avtomobil že prinaša vse pomembnejše sestavne dele avtomobila. Clio bo zanimivo serijsko opremljen z žarometi LED. Različice z najmočnejšim motorjem TCe 130 se bodo začele pri 17.290 evrih (oprema Intense).

Dobava "just in time": proizvodne zahteve znane za dva meseca vnaprej

Medtem ko smo se pogovarjali z njim, se je za nami neslišno premikal tekoči trak sredi oddelka montirnice in v tistih nekaj minutah so nastajali novi avtomobili. Čeprav samo karoserijo clia sestavlja 350 delov, nereda ni. Prav tako ne velikanskih kupov še neuporabljenih sestavnih delov.

Za 60 dni vnaprej tovarna iz komercialnega oddelka Renaulta dobi podatek o potrebi po izdelanih avtomobilih. Temu nato prilagodijo naročila sestavnih delov. V tovarno jih ne pripeljejo vseh naenkrat, temveč po potrebi oziroma v žargonu "just in time".

Odbijače v Novo mesto vozijo iz Zagreba: dnevno jih potrebujejo skoraj dva tisoč

Tako v Revoz vsak dan iz Zagreba vozijo tovornjaki z odbijači za clia. Zaradi posebnih dimenzij jih lahko na eno paleto spravijo komaj šest, za dnevno več kot 900 izdelanih vozil pa jih potrebujejo natanko dvakrat toliko. Vse to so številke, ki nazorno kažejo na sicer povsem urejeni "kaos" moderne avtomobilske tovarne.

V njej samodejni vozički sami na posamezne delovne postaje vozijo potrebne sestavne dele, ki jih nato vgradijo v avtomobil.

Decembra leta 2017 je prva delovna skupina iz Revoza odpotovala v Pariz in se spoznala s projektom pete generacije clia. Postopek priprave proizvodnje se je končal letos junija, ko so Novomeščani izdelali prve avtomobile. Naložba je znašala 90 milijonov evrov, clio pa je omogočil tudi dodatnih 270 zaposlitev. Trenutno jih na projektu clia V dela 700.



Revoz tako ostaja vodilni slovenski izvoznik. Več kot 99 odstotkov izdelanih vozil namreč izvozijo na druge trge. Lani so skupno izvedli 112 milijonov evrov naložb, trenutno pa je zaposlenih 3.400 ljudi – od tega 2.700 v proizvodnji.

Proces montaže avtomobilov ostaja večinoma domena zaposlenih, torej ročnega dela. V tem oddelku imajo šest robotov. Foto: Gregor Pavšič

Poseben poudarek v tovarni namenjajo tudi digitalizaciji celotnih procesov. Foto: Gregor Pavšič

Na leto v Revozu avtomatizirajo od 60 do 70 delovnih mest. Ta se kljub temu ne ukinjajo. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pogled prek zaslona na samodejno robotsko namestitev vetrobranskega stekla. Foto: Gregor Pavšič

Velike preše za obdelavo pločevine v karosernici. Foto: Gregor Pavšič