Premier Šarec v Revozu: tako je zapeljal novi clio #foto #video

Revoz je danes tudi uradno začel proizvodnjo novega clia. Vsak svojega sta iz tovarne odpeljala premier Marjan Šarec in gospodarski minister Zdenko Počivalšek. Revoz bo z novim cliom lahko zapolnil proizvodne kapacitete in upravičil 3.400 zaposlenih ljudi. Novi clio bo na slovenske ceste sicer pripeljal jeseni.

Le dva izmed že izdelanih Renaultovih cliov pete generacije v Revozu Foto: Gregor Pavšič Danes okrog 11.30 je slovenski premier Marjan Šarec iz tovarne Revoz v Novem mestu odpeljal novega renault clia. Za volanom je bil resen, že prej pa je izrazil zadovoljstvo z novim "slovenskim" avtomobilom. Renault bo svojega prodajnega prvaka izdeloval le v Sloveniji in Turčiji.

To seveda ni bil prvi izdelan clio pete generacije v Novem mestu, saj smo ga v začetku prejšnjega meseca že vozili na Portugalskem. Uradni začetek proizvodnje v Revozu pa je vendarle pomemben mejnik, s katerim Slovenija ostaja na zemljevidu svetovne avtomobilske industrije. Clio v Novo mesto prinaša zaposlitve in več sto tisoč naročil za novi avtomobil.

Novega clia smo prejšnji mesec že lahko vozili

Če sklepamo po prvih vtisih, bo avtomobil gotovo lahko ohranjal sloves enega najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi in tudi Sloveniji. Na naše ceste bo sicer pripeljal septembra, cene pa še niso znane. Zagotovo bo malenkost dražji od predhodnika, a pričakovano ponujal bistveno več.

Novi renault clio: navzven ne bo bistveno drugačen, je pa zato precej več novosti v notranjosti avtomobila. Postal je bolj digitalen, dobil je digitalne merilnike, nov infozabavni vmesnik, več varnostno-asistenčnih sistemov … Foto: Gregor Pavšič

Visoka družba v Revozu, ki je največji slovenski izvoznik

Revoz je le eno izmed 284 slovenskih podjetij, ki na najrazličnejših ravneh sodelujejo v svetovni avtomobilski industriji. Neposredna izdelava avtomobilov in posli dobaviteljev predstavljajo deset odstotkov slovenskega BPD, avtomobilska industrija zagotavlja več kot petino celotnega slovenskega izvoza. Revoz je med vsemi izvozniki največji. Avtomobilska industrija neposredno zaposluje 16 tisoč ljudi, posredno pa še petkrat toliko.

Visoka družba zato danes v Revozu ni bila naključje. Šarca je sprejel predsednik Revoza Kaan Ozkan, tam so bili tudi gospodarski minister Zdenko Počivalšek ter veleposlanici Francije in Turčije Florence Ferrari in Esen Altuğ.

Brez clia svojih kapacitet Revoz ne bi zapolnil

Revoz danes zaposluje 3.400 ljudi in vrnitev proizvodnje clia je bila ključnega pomena za zdrave temelje tovarne. Prodaja manjšega twinga in njegovih nemških bratov znotraj znamke Smart ne zagotavlja zapolnitve proizvodnih kapacitet tovarne.

Ta zdaj lahko dela v treh izmenah in bo v prihodnjih mesecih še nadgradila dozdajšnjo statistiko tovarne. Revoz je do zdaj proizvedel že skoraj 1,5 milijona cliov.

Na avtomobil v procesu montaže dodajo od 800 do tisoč sestavnih delov. Foto: Gregor Pavšič

Premier Marjan Šarec ob prikazu novega robotskega nameščanja vetrobranskih stekel. Foto: Gregor Pavšič

Šarec: Doma smo imeli katrco, avtomobile pa zdaj čakajo nove tehnologije

Šarec je v uvodu priznal, da so imeli tudi pri njih doma včasih katrco, nato pa še druge Renaultove modele. Prav zaradi Revozove tovarne ima ta francoska znamka v Sloveniji poseben status in po prodaji lahko edina sledi nemškemu Volkswagnu (o prodaji avtomobilov v prvem polletju danes pišemo v članku Prodaja avtov v Sloveniji: večini rdeče, komu zelene številke?).

"Vsi nam pravijo, da nas čakajo nove tehnologije. Ni naključje, vedno spodbujamo razvoj in nove tehnologije. Lahko smo ponosni, da že 60 let tu gostimo tovarno. Imamo kakovostno delovno silo, njeno prepadnost in izkušnje," je povedal Šarec.

Revoz je v novi clio vložil 90 milijonov evrov

Šarec in Počivalšek sta si lahko ogledala sadove šest milijonov evrov vredne državne spodbude v najnovejši Renaultov projekt. Nanj so se v novomeški družbi začeli pripravljati lani avgusta, celotna naložba pa je znašala 90 milijonov evrov.

Samo zaradi novega clia je delo dobilo dodatnih 270 ljudi. Vsak med njimi je opravil 50 ur izobraževanja. Skupaj pri projektu clio sodeluje 700 ljudi.

Zahvaljujoč novemu cliu so zdaj stopnjo robotizacije varjenja povečali na 75 odstotkov. Uvedli so nov sistem črpalk in filtracije v lakirnicah. Zaradi tanjših vetrobranskih stekel zdaj te nameščajo s pomočjo robota. Nova sta tudi sistem nadzora kakovosti in testna steza. Novi clio je proizvodnji dodal 150 robotov, teh je na primer samo v karosernici že 600.

Počivalšek: Dali smo jih šest, v treh letih bomo nazaj dobili 14 milijonov evrov Državi se bo denarna spodbuda po navedbah ministrstva za gospodarstvo večkratno povrnila, saj bo Revoz v treh letih samo od davkov in prispevkov pri izplačilu plač predvidoma prispeval dobrih 14 milijonov evrov, celotni zunanji učinki naložbenega projekta za državo pa naj bi dosegli dobrih 834 milijonov evrov.



V Revozu so sicer avtomobilski model clio v njegovi starejši izpeljanki izdelovali med letoma 1993 in 2015. Zadnji primerek Renaultovega clia 2 so izdelali konec aprila 2015. Skupaj so izdelali skoraj poldrugi milijon teh osebnih vozil, polno serijsko proizvodnjo clia 4 pa so zagnali junija 2017.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič