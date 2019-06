Pet razlogov, da bo spet prepričal Slovence #video

Novi renault clio je dolg dobre štiri metre, a je za 1,2 centimetra vseeno krajši od predhodnika. Foto: Renault 2.600 kilometrov stran od tovarne Revoz v Novem mestu, kjer so ga ta čas že začeli izdelovati, smo stisnili gumb in prvič zagnali motor nove generacije renault clia. Avtomobila, ki je zaradi Revozovih korenin tradicionalno zapisan v srca Slovencev in kot najbolje prodajani avtomobil v marsičem riše podobo slovenskega avtomobilskega trga. Novi clio je resnično postal veliko zrelejši in bolj konkurenčen avtomobil; na zunaj ne bistveno drugačen, a zato bolj moderen in še vedno všečen, v notranjosti pa bistveno bolj digitalen, z boljšimi materiali in tehničnimi sistemi. Če bodo jeseni, ko bo clio pripeljal do slovenskih trgovcev, še cene prave – predvsem v primerjavi z glavnimi tekmeci fordom fiesto, volkswagnom polom, novim peugeotom 208 in oplom corso – bo Renault z njim lahko nadaljeval prodajno zgodbo o uspehu.

Palec gor: vsestranska zasnova, digitalizacija notranjosti, novi varnostno-asistenčni sistemi, ločljivost digitalnega zaslona, moderni motorji

Palec dol: širokokotna slika vzvratne kamere, precej visok sredinski greben, sistem proti naletu je mogoče izklopiti

Renault je do zdaj izdelal že 15 milijonov cliov, ki je od leta 2013 tudi najbolje prodajani avtomobil svojega razreda v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Pet razlogov, da je z uravnoteženostjo odličen avto za množice

Po prvih 300 prevoženih kilometrih lahko trdimo, da je iz vidika povprečnega kupca clio pisan na kožo (tudi) Slovencem. Zdaj namreč še bolj uspešno nagovarja tisto najširšo bazo voznikov; postal je vsestranski, izbira dobre kompromise med tradicionalnimi in modernimi digitalnimi prijemi, dovolj dobro se je odzval tudi na spremembe pogonskih sistemov in, predvsem ko gre za ves paket, zato zares prepriča. Renault je z njim marsikje premišljeno izbral srednjo (varnejšo) pot, ki prav zato ne razdvaja voznikov.

Najbolj opazna sprememba v notranjosti je drugačna sredinska konzola, na vrhu katere je 9,3-palčni pokončni zaslon na dotik. Hvalimo ergonomijo sredinske konzole s fizičnimi gumbi in vrtilnimi gumbi za uravnavanje klimatske naprave. Foto: Gregor Pavšič 1. Voznikov prostor: digitalen razgled, previsok sredinski greben?



Pogled izza volana razkriva največji del sprememb novega clia. Volanski obroč je nekoliko bolj moderen, prijetno debel in z dovolj vzdolžnega pomika. Preglednost na zdaj prvič digitalne merilnike (velikost od sedem do 10 palcev) je skozi volan zelo dobra. Vsa sredinska konzola je rahlo obrnjena v smeri proti vozniku. Novost je pokončni 9,3-palčni digitalni zaslon, ki navduši z ločljivostjo na ravni podobnih zaslonov v premijskih znamkah. Voznika clia z ročnim menjalnikom bosta lahko zmotila precej visok sredinski greben in zato težje rokovanje s prestavno ročico petstopenjskega menjalnika.



2. Sredinska konzola: odličen kompromis digitalizacije in tradicionalnih gumbov



Notranjost se zdi dober kompromis med tradicionalnimi rešitvami in digitalizacijo. Zagotovo je clio znotraj (in navzven) manj drzen in futurističen kot novi peugeot 208, toda prav zato je njegova ergonomija pravzaprav odlična. Digitalno plat prinašajo merilniki armaturne plošče (izpis se prilagaja izbranemu voznemu programu, voznik nastavlja posamezne dele zaslona …) in pokončni sredinski zaslon, pod njim pa sta še dve dve vrsti fizičnih gumbov. Te poznamo iz dacie dusterja in to nikakor ni slabo. Prva vrstica gumbov je kakovostno izdelana (kljub plastičnemu materialu spominja na gumbe iz audijev), pod njo pa vrtilni gumbi skrbijo za enostavno urejanje nastavitev klimatske naprave.



3. Infozabavni vmesnik: hitrejši, Googlova enojna iskalna vrstica, slika vzvratne kamere je preveč širokokotna



Infozabavni vmesnik je povsem nov in clio ga je dobil prvi med Renaultovimi modeli. Zaslon je hitro odziven, kot že rečeno, se ponaša z visoko ločljivostjo, ima slovenske menije, prvič tudi preprosto enojno vrstico za uporabo Googlovega brskalnika pri navigaciji. Clio ima zdaj s pomočjo štirih kamer tudi 360-stopinjski pogled okrog vozila, a predvsem slika tiste klasične vzvratne kamere je preveč širokokotna.



4. Zadek in prtljažnik: nov način odpiranja vrat, prtljažnik nadpovprečno velik



Pogled na zadek clia razkriva zanimivo podrobnost. Zadnji odbijač je zdaj precej višji. Kot nam je v pogovoru povedala že Jelka Kurnik, Slovenka v produktni službi Renaulta za model clio, to prinaša nižje vzdrževalne stroške ob manjših trkih. Mehanizem vrat je torej bolje skrit pred udarci, vseeno pa se vrata zdaj odpirajo prek gumba pod zgornjim robom odbijača. Sistem odpiranja vrat je torej nov. Prtljažnik prepriča s 390 litri prostornine, je pa njegov rob zelo visok.



5. Med ovinki: dinamični vozniki bi vihali nos, za veliko večino voznikov pa odlično uravnotežen



Med ovinki je novi clio potrdil svoj značaj zelo vsestranskega avtomobila.. Vozne lastnosti in povratni občutek na volanu se kajpak ne morejo primerjati z vozniško vodilno ford fiesto, toda večino voznikov bo zlahka zadovoljil. Vzmetenje je dobro uravnovešeno, da pobira grbine in skrbi za dokaj udobno vožnjo tudi na nekoliko slabših asfaltnih cestah. Izbira programa sport sicer nekoliko otrdi volanski sistem, a spet ne tako bistveno in tudi takrat clio ostane prej mehkejši kot športno oster avtomobil. Dinamični vozniki bodo morda vihali nosove, velika večina pa bo zadovoljnih. Renault je ukinil opremo GT Line in jo nadomestil z opremo RS Line, klasičnega clia RS pa še niso potrdili.

Položaj za volanom je boljši kot pri predhodniku, sredinska konzola pa je obrnjena rahlo proti vozniku. Clio je doživel izboljšave tudi na področju kakovosti materialov v notranjosti. Manj je trde plastike in vse to vpliva na precej boljše počutje v vozilu. Foto: Gregor Pavšič

Novost, na katero se bo treba navaditi. Renault je preoblikoval stikalo za volanom, ki skrbi za upravljanje z radijskim vmesnikom. Zdaj so nekoliko drugače razporejeni gumbi za nastavitev glasnosti, iskanje postaj in podobno. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj logična izbira za clia bo bencinski motor TCe 100, ki pa bo v Sloveniji na voljo le s petstopenjskim ročnim menjalnikom. Skupaj s sredinskim grebenom je njegova ročica postavljena dokaj visoko. Foto: Gregor Pavšič

Le o ceni pri Renaultu še ne govorijo, toda izhodišče je dobro

Skoraj edina podrobnost, ki je v pogovorih s francoskimi inženirji na Portugalskem nismo mogli izvedeti, je bila njegova nova cena. Na slovenski trg bo pripeljal v začetku septembra in za zdaj se na relaciji Pariz-Ljubljana še nadaljujejo pogajanja o ceni. Ta bo zagotovo nekoliko višja kot do zdaj, a tudi zaradi več vključene tehnične opreme.

Renault bi lahko tudi pri cenovni konkurenčnosti na posameznih trgih izkoriščal svoje poslovne naveze s preostalimi proizvajalci. Clio prihaja s platforme CMF-B in do leta 2022 bo kar 70 odstotkov vozil naveze Renault-Nissan-Mitsubishi prihajalo s platform CMF. Omenili smo gumbe iz Dacie, še pomembnejši pa so motorji skupnega razvoja z Nissanom, Mitsubishijem in tudi Mercedes-Benzom.

Izdelovali bodo tudi še clia četrte generacije, cenovno med dacio sandero in novim cliom



Poudariti je treba, da bo Renault še nekaj časa izdeloval tudi clia četrte generacije (komercialnega imena za zdaj še niso izbrali) in se bo cenovno umeščal med dacio sandero in novega clia. Oprema bo predvidoma precej bogata.

Prostor zadaj je odmerjen solidno, preseža pa kljub temu ne ponuja. Foto: Gregor Pavšič

Izbrali bi "100-konjski" trivaljnik s porabo dobrih šest litrov bencina

Na Portugalskem smo imeli možnost testiranja clia z dvema paketoma opreme in dvema motorjema. V cliu RS Line je bil 1,3-litrski trivaljni motor z močjo 130 "konjev" (plod sodelovanja z Mercedesom), v cliu z opremo Intense pa trivaljni bencinski "100-konjski" motor.

Ta bo predvidoma v Sloveniji najpogostejša izbira fizičnih kupcev (za flotne bo zanimiv tudi dizelski motor). Dinamičnih voznikov ne bo povsem zadovoljil, veliko večino (podobno kot pri voznih lastnostih) vsekakor bo. Tudi poraba dobrih šest litrov na 100 prevoženih kilometrov (pri močnejšem po naših izkušnjah za dva litra višja) je pri tem motorju zelo zgledna. Osnovno izbiro motorjev bo sicer v Sloveniji atmosferski motor SCe75, prihodnje leto pa nato sledi še prvi hibridni pogonski sklop.

Samodejni menjalnik le z močnejšim bencinskim motorjem

Motor TCe 100 bo v Sloveniji na voljo le s petstopenjskim ročnim menjalnikom, močnejši TCe 130 pa z dvosklopčnim samodejnim sedemstopenjskim menjalnikom EDC. V Sloveniji clio tudi ne bo na voljo s pogonom na avtoplin LPG. Omenjeni močnejši motor že poznamo iz Renaultovih modelov megane, captur in kadjar, pri cliu pa nadomešča do zdaj najzmogljivejši motor s 120 "konji".

Iz Revoza v svet: novi clio je tudi vsaj malo "slovenski"



Prodajna in poslovna uspešnost clia bo od septembra tudi pomemben dejavnik uspešnosti Revozove tovarne v Novem mestu. Clia bodo namreč izdelovali le še v Turčiji.



"Clio je poseben, ker ga vsi zelo dobro poznamo. Vsi imamo do njega določen odnos, mnenje o avtu. Ali smo ga vozili sami ali pa poznamo koga, ki si ga je lastil. To povečuje pritisk na produktnega vodjo, skoraj vsak ima nekaj za povedati o tem avtomobilu. Hkrati pa je vodenje takega projekta tudi velika odgovornost, saj je clio Renaultova prodajna uspešnica," je za Siol.net med nedavnim obiskom Revoza še povedala Jelka Kurnik, produktni vodja tega avtomobila.

Slovenka Jelka Kurnik kot produktni vodja o novem renault cliu:



"Avtomobil je najprej zelo varen in všečen, v notranjosti so materiali precej boljši kot do zdaj. Stremeli smo k temu, da bodo kupci zaznali kakovost avtomobila. Zdi se mi zelo ergonomičen, ponuja tudi udobne sedeže, večji prtljažnik, z novo platformo je boljše tudi dinamično udobje. Bolj všečen bo za vožnjo, govorimo o tistem elementu 'fun to drive'. Ponosna sem za devet novih motorjev z menjalniki, predvsem pomemben bosta 100- in 130-'konjski' motor s samodejnim menjalnikom, prihodnje leto prihaja tudi hibrid. Pomemben je nabor asistenčnih sistemov in pa tudi povsem nov infozabavni sistem Easylink. Imamo nove, večje digitalne zaslone, vse skupaj pa mora zadovoljiti voznika in preostale potnike."

Zakaj je mogoče sistem za zaznavanje nevarnosti trka sploh izklopiti? Foto: Gregor Pavšič

Med dodatno opremo clia tudi ogrevanje volanskega obroča (in sedežev), asistent za držanje smeri vozila v primeru zastojev, aktivni radarski tempomat ... Foto: Gregor Pavšič

Vsaj v testnih različicah clia (opremi Intense in RS Line) zagon motorja prek gumba. Foto: Gregor Pavšič

