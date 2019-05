Slovenka iz Renaulta: 17 let v Parizu, zdaj vodi razvoj ključnega avta

Jelka Kurnik je včeraj novomeški Revoz obiskala na svoj prosti dan službovanja pri Renaultu, kjer je zaposlena že 17 let. Kljub temu je opravila vrsto sestankov in se tudi sestala z zaposlenimi v Revozu, ki bo ena od dveh proizvodnih tovarn novega clia. Kurnikova je bila med letoma 1999 in 2002 profesorica na mariborski univerzi, nato je eno leto opravljala podiplomski študij na univerzi v ameriški Karolini in se nato preselila k Renaultu.

Zdaj že 17 let živite v Parizu, skupaj ste že 19 let zdoma. Kako sta se navadili na življenje v Franciji?

Povsem sem se prilagodila in imam dva doma. Iz Slovenije mi takrat ni bilo težko iti, ker pač nisem šla za vedno. Ko sem šla delat v ZDA, sem se nameravala vrniti in delati naprej kot docentka na fakulteti v Mariboru. Toda nato so se stvari malo drugače obrnile. Kariero sem našla na drugem področju.

Kako je živeti v Parizu, metropoli s približno toliko prebivalci, kot jih ima vsa Slovenija?

Življenje je prav zagotovo drugačno. Ves dan smo razpeti med transportom in delom. Otroci so ves dan v šoli, mi pa v službah. Čez teden smo zelo malo doma. Ostanejo nam konci tedna in pa počitnice, ki jih zato poskušamo kar najbolje izrabiti. Druga razlika je, da blizu ni babic, za otroke poskrbijo varuške. V službi sem zelo vpeta v delo, to pa ima določene posledice.

Video - prvi sprehod okrog novega renault clia

Le evolucija oblike četrte generacije, ki je bila začetek novega Renaultovega oblikovalskega jezika. Opozarjamo na nov način odpiranje zadnjih stranskih in prtljažnih vrat. Namesto športne opreme GT bo clio tem kupcem ponudil opremo RS Line. Foto: Gregor Pavšič

Bistvo je v novi zasnovi sredinske konzole in tudi grebena. Tako velikega digitalnega zaslona Renaultovi avtomobili še niso imeli. Zaslon je dobil tudi nov infozabavni vmesnik, ki po prvem vtisu deluje moderno, pregledno in hitro. Gumbi na sredinski konzoli in ročica menjalnika prihajata iz dacie duster. Novost sta fizična gumba za nastavitev klimatske naprave (prej digitalna), prav tako tudi podpora infozabavnega vmesnika za sistem Car Play. Clio ima prvič tudi digitalne merilnike. Foto: Gregor Pavšič

V Sloveniji tarnamo, kadar se znajdemo v 10-minutnem zastoju. Koliko časa pa se vi vsak dan vozite v službo?

To je zelo odvisno od časa v dnevu. Če se peljem proti službi zelo zgodaj ali pa pozno zvečer domov, potrebujem pol ure. V nasprotnem primeru pa vožnja traja vsaj uro ali več. Načeloma je v Parizu vsaka vožnja, ki traja manj kot uro, zelo sprejemljiva. Številni se do služb vozijo tudi uro pol in pol. Razdalje so precej kratke, a zanje potrebujemo veliko časa.

Govorni jezik v Renaultu je francoščina?

Lahko vam povem zanimivo anekdoto. Ko sem prišla prvič v Renault na razgovor za službo, sem se predstavila v francoščini. Pri čemer francosko sploh nisem govorila, temveč sem se tiste fraze oziroma besedilo naučila na pamet. Predstavitev sem sicer morala končati z besedami, da francosko ne znam. Renaultov zaposleni mi je takoj povedal, da to sploh ni težava in da bomo kmalu vsi govorili angleško. Danes veliko govorimo francosko, a tudi precej angleško. Moje delovno mesto mi omogoča stik z veliko ljudmi, tako iz proizvodnje, trženja in inženirstva, dobro je obvladati oba jezika.

"Ne delam sama, imam pomoč strokovnjakov z različnih področij. Clio je poseben, ker ga vsi zelo dobro poznamo. Vsi imamo do njega določen odnos, mnenje o avtu. Ali smo ga vozili sami ali pa poznamo koga, ki si ga je lastil," pravi Jelka Kurnik, ki je zaposlena v Renaultu v Parizu. Foto: Gregor Pavšič

Kako pogosto ste doma v Sloveniji, pogrešate v Parizu kaj slovenskega?

Zagotovo vedno kaj pogrešam, čeprav sem v Sloveniji precej pogosto, vsaj na dva ali tri mesece. Imam tudi sina, ki prihaja sem in govori tudi slovensko. V Parizu bi na primer ob koncu tedna šla v naravo, v gore, to mi manjka. Grem na sprehod oziroma na tek v park, bi pa kdaj šla tudi v slovenske hribe ali gore.

Ste produktni vodja za enega od najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi. Novi clio je tudi najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji. Kaj natanko je vaše delo pri razvoju tega avtomobila?

Produktni vodja zastopa interese končnih kupcev. Zelo dobro moram poznati model na trgu, prav tako tudi tendence trga. Znati moram izdelati ustrezne projekcije, narediti zasnovo avtomobila in vse skupaj predstaviti drugim strukturam v podjetju. Iščem kompromise z inženirji in preostalimi funkcijami znotraj podjetja, da naposled dosežemo ustrezen dogovor oziroma kompromis. Ne delam sama, imam pomoč strokovnjakov z različnih področij. Clio je poseben, ker ga vsi zelo dobro poznamo. Vsi imamo do njega določen odnos, mnenje o avtu. Ali smo ga vozili sami ali pa poznamo koga, ki si ga je lastil. To povečuje pritisk na produktnega vodjo, skoraj vsak ima nekaj za povedati o tem avtomobilu. Hkrati pa je vodenje takega projekta tudi velika odgovornost, saj je clio Renaultova prodajna uspešnica.

Verjetno gre predvsem za iskanje kompromisa med željami oblikovalcev, tehničnih razvojnikov, finančnikov in podobno?

Stremimo k temu, da kupcu ponudimo avtomobil, ki ima za potrošnika ugodno razmerje med vrednostjo in ceno. Seveda po drugi strani želimo tudi komercialno in poslovno uspešen model iz vidika Renaulta. Veliko je aspektov, ki jih je treba sestaviti skupaj v eno celoto.

Novi clio bo zelo pomemben tudi za tovarno Revoz v Novem mestu. Tam so do zdaj izdelali milijon in pol cliov, od tega daleč največ tistega druge generacije. V Revozu že izdelujejo prve predserijske primerke najnovejše generacije clia. Foto: STA

Kako izvedete analiziranje trga in kaj je glavni namen?

Izvajamo veliko različnih anket, trg analiziramo tudi po posameznih področjih. To niso samo pričakovanja in želje kupcev, temveč tudi tendence razvoja posameznih tehnologij. Vedeti moramo, v katero smer se trg razvija. Zato izdelamo veliko projekcij trga in stremimo k temu, da je končni razkorak med avtom na trgu in zahtevami oziroma pričakovanji na njem kar najmanjši.

Katere lastnosti novega clia bi še posebej poudarili? Moj prvi vtis je bil, da je avtomobil dober kompromis med modernostjo in digitalizacijo, a da ima še vedno tudi dovolj klasičnih nedigitalnih funkcij?

Avtomobil je najprej zelo varen in všečen, v notranjosti so materiali precej boljši kot do zdaj. Stremeli smo k temu, da bodo kupci opazili kakovost avtomobila. Zdi se mi zelo ergonomičen, ponuja tudi udobne sedeže, večji prtljažnik, z novo platformo je boljše dinamično udobje. Bolj všečen bo za vožnjo, govorimo o tistem element "fun to drive". Ponosna sem na devet novih motorjev z menjalniki, pomembna bosta predvsem 100- in 130-"konjski" motor s samodejnim menjalnikom, prihodnje leto prihaja tudi hibrid. Pomembna sta nabor asistenčnih sistemov in pa tudi povsem nov infozabavni sistem Easylink. Imamo nove, večje digitalne zaslone, vse skupaj pa mora zadovoljiti voznika in preostale potnike.

Clio ima na sredinski konzoli tokrat zanimivo rešitve iz dusterja. To je drugič (po sistemu Sat Nav), da je Renaultov avtomobil uporabil rešitve iz Dacie, ne nasprotno. To pa ni slabo, saj smo stikala in gumbe postavili med najbolj vidne napredke novega dusterja. Clio je dobil njegove tri stikala za klimatsko napravo, manjše sredinske gumbe in tudi prestavni ročici menjalnika. Foto: Gregor Pavšič

Temperaturo klimatske naprave nastavimo s fizičnim vrtljivim gumbom, ne prek digitalnega zaslona. Je to kombinacija, ki ste jo spoznali prek raziskav pričakovanj kupcev?

Ta ureditev po naših projekcijah ustreza današnjim razmeram in zahtevam trga.

Ko sem novega clia prvič videl v živo, sem na zadku opazil zanimivo rešitev odpiranja zadnjih vrat. Zakaj ste se odločili zanjo?

Sto rešitvijo smo se veliko ukvarjali in o njej precej razmišljali. Želeli so lep in všečen zadek avtomobila, ki bi poudarjal premijski občutek vozila. Želeli smo znižati stroške popravila nesreč ob trkih. Dvignili smo pokrov zadnjih vrat in v primeru manjših trkov teh ni treba zamenjati.

Kakšen bo povprečni kupec novega clia, bo to bolj moški ali ženski avtomobil?

Še vedno mislimo, da bo clio enakovredno razporejen med voznike in voznice. Danes je 45 odstotkov kupcev clia žensk. Povečali smo prostornost, dali smo prednost počutju na zadnji klopi. Pri tem ne mislim le za otroke, temveč tudi na odrasle osebe. Te bodo imele dovolj prostora. Clio je lahko povsem zadosten tudi za manjše družine in zadosti potrebam tako moških kot žensk. Z izbiro materialov in barv pa bodo lahko te tudi dobile bolj ženstveni pridih avtomobila in enako velja tudi v nasprotno smer za moške.

Če omenimo le vašega letošnjega glavnega tekmeca peugeota 208, konkurenca v tem razredu je izjemno močna?

Konkurenca je res ostra, to je predvsem v Evropi tudi prodajno zelo pomemben avtomobilski razred. Nasledili bomo tudi zelo uspešen model, torej četrto generacijo clia, zato je naša odgovornost še toliko večja.