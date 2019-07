Prodaja avtov v Sloveniji: večini rdeče, komu zelene številke?

V prvih šestih mesecih leta je prodaja osebnih avtomobilov v Sloveniji padla za 3,8 odstotka. Vodilni ostaja Volkswagen, ki pa je skupaj z Oplom doživel enega večjih padcev prodaje. Med desetimi najuspešnejšimi znamkami so imele največjo rast prodaje Dacia, Škoda in Toyota.

V prvih šestih mesecih so avtomobilski trgovci v Sloveniji prodali 41.122 novih osebnih avtomobilov, kažejo podatki Sekcije avtomobilskih uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije. To je 3,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, ko so trgovci prodali 42.763 novih osebnih avtomobilov. Tej prodajni beri je treba letos prišteti še 5.963 lahkih gospodarskih vozil. To je bilo dobrih 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Volkswagen ima 816 avtomobilov prednosti pred Renaultom

Največ osebnih avtomobilov so do konca junija prodali pri Volkswagnu, a vendarle komaj sedem tisoč. S tem so drugouvrščeni Renault prehiteli za 816 vozil, sami pa v primerjavi z lanskim prvim polletjem utrpeli skoraj štiriodstoten padec prodaje. Renaultu je uspelo svojo prodajo povečati za dober odstotek.

Le sedem znamk med prvo dvajseterico je prodajo letos povečalo

Na več kot desetodstotni delež trga se je povzpela Škoda. Prodajo so povečali za 7,3 odstotka, na 4.137 novih osebnih avtomobilov.

Med vodilno deseterico znamk izstopajo slabši prodajni rezultati Opla (-11,4 %), Hyundaia (-10,7 %) in Fiata (-36 %). Na drugi strani je poleg Škode močno zrasla tudi prodaje Dacie (+38 %), Toyote (+8,1 %) in Nissana (+2,8 %).

Med prvimi 20 avtomobilskimi znamkami je pozitiven prodajni rezultat v prvem polletju doseglo le sedem avtomobilskih znamk, od tega pet med prvo deseterico.