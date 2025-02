Pri francoski reviji so spomnili, da je Renault oz. njegova hčerinska družba za električno mobilnost Ampere oktobra lani obelodanil, da je v pogovorih z japonskim Nissanom, s katerim sta podjetji v strateškem zavezništvu, glede izdelave Nissanovega malega električnega avtomobila.

Zdaj so po informacijah L'argusa dogovor dosegli. Nissanov model naj bi se imenoval Pixo, njegova proizvodnja pa naj bi stekla na začetku leta 2027. Potekala naj bi v Revozu, kjer naj bi približno leto pred tem začeli izdelovati tudi prenovljeno električno različico malčka Twingo. Pixo naj bi bil novemu električnemu twingu soroden, neke vrste njegov bratranec.

Izdelali bodo okoli 150 tisoč električnih twingov na leto

Priprave na izdelavo novega električnega modela Twingo e-tech electric sicer v Revozu, kjer so bili lani zaradi trenutnih razmer v avtomobilski panogi le na tretjini nekdanjega obsega proizvodnje, že tečejo. Sprva naj bi s proizvodne linije zapeljalo okoli 150 tisoč električnih twingov letno.

Proizvodnja električnega twinga bi lahko v Novo mesto na dolgi rok prinesla do 400 dodatnih delovnih mest, država pa bo za proizvodnjo Revozu primaknila do 40 milijonov evrov, je pred tedni za Forbes Slovenija povedal gospodarski minister Matjaž Han. Glede na to, da lahko vlada po zakonu subvencionira med od deset do 30 odstotkov naložbe nekega podjetja, je skupna višina Renaultove naložbe tako ocenjena med 120 in 400 milijoni evrov.

Neuradno so sicer mediji poročali, da naj bi se v Revozu pripravljali tudi na sestavljanje enega od modelov avtomobilov znamke Dacia, ki je v lasti Renaulta. Uradne potrditve tega iz Revoza še ni.