Izberite najboljši novi avtomobil leta v Sloveniji

Postopek izbora bo tudi letos podoben kot v lanskem letu. V prvem delu izbora bodo za svoje favorite glasovali bralci, poslušalci in gledalci v žiriji sodelujočih medijev (Avto Magazin, Avtomobilnost, Evo Magazin, Delo in Slovenske Novice, Večer, Komotar Minuta, Motorevija in Siol.net), ki bodo izbrali pet finalistov. Predstavniki sodelujočih medijev bodo nato med njimi izbrali končnega zmagovalca.

Nabor avtomobilov je tudi letos zelo pester in v njem so avtomobili različnih avtomobilskih razredov.

V izboru za Slovenski avto leta 2020 lahko sodelujejo modeli novih avtomobilov, ki so prišli na slovenski trg v letu 2019 in je bilo do 30. novembra 2019 registrirano najmanj 25 primerkov. Za ugotavljanje registracije veljajo podatki o registraciji MNZ.



V vsakem mediju bralci ali poslušalci glasujejo posebej. Avto, ki dobi v posameznem mediju največ glasov, dobi 6 točk, drugi 4, tretji 3, četrti 2 in peti 1 točko. Glasovanje bralcev, gledalcev in poslušalcev prek internetne glasovnice traja do vključno petka, 29. novembra 2019, 23.59. Za tiskano glasovnico se šteje, da je glasovnica veljavna, če v posamezno uredništvo prispe do 29. novembra 2019. V finalu lahko vsaka znamka sodeluje z zgolj enim modelom. Če se v finale uvrstita dva modela iste znamke, v finalu sodeluje le bolje uvrščeni model.