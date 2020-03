Evropski avto leta 2020 je francoski malček #foto

Peugeot je osvojil laskavi naslov evropski avto leta 2020. Foto: Gašper Pirman

Peugeot se je že velikokrat veselil na izboru za evropski avto leta. Nazadnje so zmagali leta 2014 z modelom 308 in leta 2017 z modelom 3008. V zgodovini imajo šest zmag, preostale tri so dobili 504 (1969), 405 (1988) in 307 (2002).

208 je na koncu dobil 281 točk, kar je zadostovalo za zmago. Na drugem mestu je končala tesla 3 z 242 točkami in na tretjem porsche taycan z 222 točkami.

Zmagovalca izbere 60 novinarjev iz 23 držav

Žirijo izbora evropskega avtomobila leta sestavlja 60 novinarjev iz 23 različnih držav. Vsak izmed njih ima na voljo 25 točk, ki jih mora razporediti med sedem avtomobilov. Najvišje uvrščenemu avtomobilu mora dati vsaj eno točko več kot drugemu. Vsak novinar mora ob oddaji glasov napisati kratko obrazložitev, zakaj se je odločil za takšen vrstni red.

Med finalisti so bili BMW serija 1, ford puma, peugeot 208, porsche taycan, renault clio, tesla 3 in toyota corolla.