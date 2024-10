Legendarni Tof je svojih 90 let dopolnil že aprila, v ponedeljek pa so mu v Ljubljani priredili slovesnost, na kateri ni manjkalo znanih imen iz sveta estrade, novinarstva in športa.

Novinar, urednik, humorist in satirik Tone Fornezzi - Tof je letos aprila praznoval 90. rojstni dan, v ponedeljek pa so njegovi prijatelji in znanci, ki ga spremljajo na življenjski poti, v Viteški dvorani ljubljanskih Križank skupaj s slavljencem obeležili njegov častitljivi jubilej.

Na slovesnosti ni manjkalo govorov, glasbenih točk, voščil in obujanja spominov na bogato Tofovo življenje, ki ga poleg humorja in satire dopolnjujeta predvsem ljubezen do športa ter tudi njegova dobrodelnost, je poročal časnik Dnevnik. Med povabljenci so bili na slovesnosti med drugim nekdanji smučar Bojan Križaj, prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan in njegova žena Štefka, nekdanji telovadec in pravnik Miroslav Cerar st., legendarni nogometaš Olimpije Peter Ameršek, smučarski tekač in profesor Cveto Pavčič, nekdanji prvi mož nadzornikov RTV Janez Čadež in še mnogo drugih znanih obrazov.

Z glasbenimi točkami so dogodek popestrili Čuki, Dinamitke, Ribič Pepe in harmonikar Miha Debevec.

Že od leta 1971 Tof z rubriko Butik Nedeljskega nastavlja ogledalo znanim in malo manj znanim ljudem, še najraje politikom. Ob tej priložnosti mu je Boštjan Istenič, namestnik odgovorne urednice Nedeljskega dnevnika, na slovesnosti izročil tematsko urejeno naslovnico Nedeljca, ki so jo ustvarili v uredništvu Nedeljskega dnevnika. Foto: Mediaspeed

Urednik in avtor satirične rubrike Butik

Satirik, ki je na humoristični sceni prisoten od 60. let minulega stoletja, velja tudi za eno od največjih novinarskih legend s hkrati eno najdaljših uredniških karier na svetu. Je namreč ustanovitelj in urednik satirične rubrike Butik v Nedeljskem dnevniku, ki je del časopisa že vse od leta 1971. Fornezzi - Tof je po gimnaziji med letoma 1960 in 1968 delal pri Delu, pozneje pri Pavlihi in Anteni, od leta 1977 pa je sodelavec Dnevnika ter priloge Nedeljski dnevnik.

Oblikoval legendarno oddajo Moped show in napisal več knjig

V 70. letih je na Radiu Slovenija izoblikoval rubriko Boutique, pozneje pa legendarno satirično-humoristično oddajo Moped show. Osrednja tema oddaje, ki je potekala od leta 1978 do 2000, so bili aktualni politični dogodki. Je tudi avtor več knjig. Leta 2004 so pri založbi Primus izdali njegovo knjigo To je To(f).

Pobudnik tradicionalnih športnih prireditev

Tof je bil tudi pobudnik več množičnih tradicionalnih rekreativnih prireditev, kot sta Maraton Franja in Triatlon jeklenih. Znan je tudi kot navdušen popotnik in kolesar. Leta 2017 se je podal na 36. kolesarski maraton Franja BTC City s ponyjem. Odločitev je tedaj komentiral: "Saj veste, vedno se odločam za neke traparije. Za letos sem sklenil, da Franjo prevozim s ponyjem. Ampak bom startal že dan prej. Upam, da mi bodo posodili tistega ponyja, ki ima prestave, ker ne vem, kako bom sicer prišel na Kladje, saj še kako dobro vem, zakaj dobi tisti, ki se prvi povzpne gor, pikčasto majico. Tudi sam sem bil na vrhu tega vzpona čisto pikčast," se je takrat slikovito pošalil.

Leta 2011 prejel Ježkovo nagrado

Leta 2011 je prejel tudi Ježkovo nagrado. Takratna žirija ga je označila kot enega tistih izvirnih in vztrajnih Slovencev, ki nikoli niso imeli dlake na jeziku in ki so vedno držali ogledala tako uradni slovenski oblasti kot tudi preprostemu malemu slovenskemu človeku. Hkrati je Tof po mnenju komisije človek, ki slovenski živelj že desetletja razveseljuje, prek smeha in satire prikrito poučuje in ga dela boljšega, ko ga opozarja na vse tisto, česar bi ljudje najraje ne videli. Leta 2017 so mu za življenjsko delo podelili še nagrado Organizacije za medije Jugovzhodne Evrope (SEEMO). Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi, v Sloveniji velja za eno od največjih novinarskih legend. Je tudi prejemnik viktorja za življenjsko delo in viktorja za Moped Show.

