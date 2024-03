Slovenska podjetnica pretresena: Ne morem verjeti, kaj se dogaja pri nas v Sloveniji

"Ne morem verjeti, kaj se dogaja pri nas v Sloveniji. Klicala me je sodelavka, da je doživela fizični napad na Telemachovem centru v središču Celja. Neki moški je napadel žensko, in to tik pred 8. marcem. Ne morem verjeti, da se to dogaja v Celju," je dogodek, kateremu je bila v enem od poslovnih prostorov priča tudi njena sodelavka, opisala podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek.

Korošec Jazbinškova se je s svojo družino ravno vračala z družinskih počitnic v Indoneziji. Podjetnica ima eno izmed svojih trgovin v središču Celja in že sama dlje časa opaža, da mesto ni več tako varno, kot je bilo nekoč. "Ve se, da ima mesto težave. Policija in občina se nekaj trudita v tej smeri, a kaže, da premalo. Bo treba bolj stopiti na gas," je povedala podjetnica.

Korošec Jazbinškova: Treba bo najprej nekaj storiti za varnost

Dodala je, da ni v redu, da se ljudje bojijo delati v mestu in obiskati središče Celja. "Tudi za nas ne, ki vztrajamo v tem mestu, v katerem vidimo lepoto in potencial. A treba bo najprej nekaj storiti za varnost," je bila kritična nekdanja pevka in uspešna podjetnica.

Identitete napadalca še niso odkrili

Za Slovenske novice so na Policijski upravi Celje potrdili, da je v Celju na Stanetovi ulici v torek dopoldne neznanec vstopil v poslovne prostore, se neprimerno vedel do zaposlenih in poškodoval računalnik. Identitete napadalca še niso odkrili, ko pa jo bodo, bodo policisti zoper njega ustrezno ukrepali.

Kot je za Slovenske novice ocenila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Celje Milena Trbulin, je Celje varno mesto, saj podobnih primerov, kot se je zgodil v torek, na srečo ne beležijo pogosto. A omenjeni primer še zdaleč ni edini, ki se je v zadnjem obdobju zgodil v knežjem mestu. Med bolj izpostavljenimi so bili še fizični grožnje zaposlenim in napadi nanje v celjski bolnišnici, medvrstniško nasilje na parkirišču enega izmed nakupovalnih središč v Celju ter nočni pretepi v mestu.

