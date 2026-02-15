Skakalci Prevc dobili svojo himno: "Čelado na glavo, pogum v noge. V srcu smo s tabo, pokaži zobe!" #video

Slovenski smučarski skakalci družine Prevc so dobili svojo himno z naslovom Gremo Prevc. Avtor besedila skladbe je Matej Trstenjak, avtor glasbe Primož Ilovar, aranžma je prispeval Gašper Kušar, skladbo pa so zapeli člani ansamblov Galama in Opev ter glasbene skupine Virtuozzi. Celotno izvedbo skladbe, posvečene skakalcem Prevc si poglejte v zgornjem videoposnetku.

Slovenija je dežela športa in glasbe, ti dve ljubezni pa sta se znova združili v novi navijaški skladbi, posvečeni eni najuspešnejših športnih družin v zgodovini – družini Prevc. "Skladba z naslovom "Gremo Prevc" ni le pesem, ampak energija, ujeta v melodijo, ki bo odmevala pod skakalnicami in v domovih vseh zvestih navijačev," so prepričani v Glasbeni založbi Trstenjak.

Izraz hvaležnosti in ponosa

Kot so navedli v objavi za javnost, je pesem nastala kot odraz hvaležnosti in ponosa. "Peter, Cene, Domen in Nika Prevc so s svojimi uspehi združili narod, glasbeniki pa so želeli to enotnost preliti v note. Skladba prinaša nalezljiv ritem, ki kar kliče po navijanju, dvigovanju zastav in skupinskem prepevanju refrena. Je poklon preteklim uspehom, spodbuda za trenutne tekme in večni spomin na "zlato dobo" slovenskih orlov. "

Pri projektu so moči združile tri glasbene skupine. Prvi dve sta slovenski publiki že dobro znani, in sicer Ansambel Galama in Ansambel Opev, tokrat pa se jim pridružujejo še Virtuozzi, nova in sveža glasbena skupina.