Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
10.27

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
navijači afera Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Philipp Raimund Domen Prevc Domen Prevc

Nedelja, 15. 2. 2026, 10.27

43 minut

Olimpijski prvak Philipp Raimund se je zapletel v besedni dvoboj s slovenskimi navijači

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Philipp Raimund | Nemški smučarski skakalec Philipp Raimund je v soboto po tekmi na veliki skakalnici doživel neprijetno srečanje s slovenskimi navijači v Predazzu. | Foto Reuters

Nemški smučarski skakalec Philipp Raimund je v soboto po tekmi na veliki skakalnici doživel neprijetno srečanje s slovenskimi navijači v Predazzu.

Foto: Reuters

Druga zlata medalja mu je ušla, nato se je zapletel še v prepir z navijači. Nemški smučarski skakalec Philipp Raimund, ki je v ponedeljek na srednji skakalnici zmagal, se je moral v soboto na veliki napravi zadovoljiti z devetim mestom. Ob tem so navijači zmagovalca Domna Prevca menili, da morajo prav z njim poravnati tri tedne stare račune.

Ne spreglejte še:
Robert Hrgota opisal, kaj je Domnu Prevcu odprlo pot do zlate olimpijske medalje
Jani Grilc kot tihi mož iz ozadja Domnovega zlata: Pika na i in veliko olajšanje
Domen Prevc s fantastičnim drugim skokom do naslova olimpijskega prvaka!
Skok v večnost: Domen Prevc z olimpijskim zlatom do podviga, ki je uspel le Mattiju Nykänenu
Olimpijski prvak Domen Prevc se je na poseben način poklonil bratu Cenetu
Slovenski orli in orlice že pri čarobnih ducat
Prevci in dve Planici: Peter ostal brez tekme, Domen prihaja z zlatom

Ko se je Philipp Raimund v soboto po koncu tekme v Predazzu prebijal skozi mešano cono proti novinarjem, so slovenski navijači začeli proti njemu v nemščini posmehljivo vpiti "Ne! Ne! Ne!".

S temi besedami je inšpektor Mednarodne smučarske zveze (Fis) Hubert Mathis konec januarja med moštveno tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu Prevcu preprečil dostop do zaletišča po zdaj že slavnem pripetljaju s pobeglima smučkama.

navijači Predazzo | Foto: Reuters Foto: Reuters

"To se mi je zdelo nekoliko neprijetno," je po poročanju nemških medijev povedal Raimund. "S tem nisem imel absolutno nič," je dejal. In res ni imel. Poleg tega Mathis sploh ni Nemec. Zato je Raimund slovenskim navijačem zavpil: "Veste, da je ta tip Švicar, kajne?"

Raimunda je dogodek močno razdražil. "To se mi zdi zdaj, ko je Domen tukaj zmagal, nekoliko neprimerno. Popolnoma nepotrebno, ampak kaže na človeško šibkost," je dejal.

Hkrati je dodal, da s Prevcem nima prav nobenih težav. "Ne, z Domnom sem popolnoma v redu. Mislim, zelo ga imam rad," je dejal o svojem tekmecu.

Preberite še:

Robert Hrgota
Sportal Robert Hrgota opisal, kaj je Domnu Prevcu odprlo pot do zlate olimpijske medalje
Lindsey Vonn
Sportal "Vožnja je bila vredna padca." Lindsey Vonn po četrti operaciji.
NIka Prevc
Sportal V olimpijski areni kar 13 Slovencev, Nika Prevc favoritka
Nika Prevc
Sportal Po bratu Domnu ima tudi Nika Prevc priložnost, da spiše zgodovino
Peter Prevc
Sportal Obeta se Planica, kakršne še ni bilo: od Petrovih muk do zlata Domna Prevca
Slovaška Švedska
Sportal Slovaki izgubili, a so se veselili kot otroci. Finci dali 11 golov, teniška zmaga ZDA.
navijači afera Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Philipp Raimund Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.