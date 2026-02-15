Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
A. T. K., Ž. L.

Nedelja,
15. 2. 2026,
20.35

Osveženo pred

3 minute

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026

Nedelja, 15. 2. 2026, 20.35

3 minute

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, posamična tekma na veliki skakalnici (ž)

Nika Prevc z izjemnim skokom v finalu Sloveniji prinesla novo medaljo

Avtorji:
A. T. K., Ž. L.

Nika Prevc, ZOI 2026, Predazzo | Nika Prevc lahko danes še izboljša že tako uspešno zimo. | Foto Guliverimage

Nika Prevc lahko danes še izboljša že tako uspešno zimo.

Foto: Guliverimage

Potem ko je Domen Prevc sinoči v Predazzu pred očmi številnih slovenskih navijačev postal olimpijski prvak v smučarskih skokih na veliki skakalnici, je danes v ožjem krogu favoritinj njegova mlajša sestra Nika Prevc. Po prvi seriji je zasedala peto mesto, v drugi pa je z odličnim skokom Sloveniji prinesla novo medaljo! Osvojila je bron, zgodovinskega zlata pa se je spet veselila Norvežanka Anna Odine Stroem.

Jani Grilc kot tihi mož iz ozadja Domnovega zlata: Pika na i in veliko olajšanje
Domen Prevc s fantastičnim drugim skokom do naslova olimpijskega prvaka!
Skok v večnost: Domen Prevc z olimpijskim zlatom do podviga, ki je uspel le Mattiju Nykänenu
Olimpijski prvak Domen Prevc se je na poseben način poklonil bratu Cenetu
Slovenski orli in orlice že pri čarobnih ducat
Prevci in dve Planici: Peter ostal brez tekme, Domen prihaja z zlatom

Predazzo, velika skakalnica, ženske:

Po prvi seriji:

1. Eirin Maria Kvandal (Nor) 129,0 m/140,6 točke
2. Anna Odine Stoem (Nor) 130,5 m/136,7
3. Silje Opseth (Nor) 126,5 m/131,8
4. Heidi Dyhre Traaserud (Nor) 124,5 m/129,6
5. Nika Prevc (Slo) 128,0 m/128,3
6. Frida Westman (Šve) 129,5 m/126,0
7. Juki Ito (Jap) 119,5 m/122,0
8. Nozomi Marujama (Jap) 128,0 m/125,6
9. Juliane Seyfarth (Nem) 119,5 m/122,0
10. Jenny Rautionaho (Fin) 118,5 m/120,4
...
12. Nika Vodan (Slo) 112,0 m/117,9
20. Maja Kovačič (Slo) 122,0 m/109,6
39. Katra Komar (Slo) 114,0 m/90,2

V prvi seriji je enega svojih najboljših skokov v Predazzu uprizorila Maja Kovačič, ki je dvig forme napovedovala že v poskusni seriji. V skladu s poskusno serijo je skočila tudi Katra Komar, ki je bila zopet kratka, v finalu je ne bomo videli.

Odlično so s prvim skokom kolektivno opravile Norvežanke, ki so pred zadnjimi tremi skakalkami zasedle prva štiri (!) mesta. Kar nekaj tihih favoritinj se je v sprejemljivih razmerah v zaključnem delu prve serije sicer ujelo v past in si s hitrim pristankom pridelalo velik zaostanek za vrhom.

Eirin Maria Kvandal je bila v prvi seriji tekme na veliki skakalnici najboljša. | Foto: Guliverimage Eirin Maria Kvandal je bila v prvi seriji tekme na veliki skakalnici najboljša. Foto: Guliverimage Najbolj dominantna skakalka letošnje zime, Nika Prevc, ki je pred dnevi osvojila srebrno kolajno na srednji skakalnici, dan pa pozneje je v svojo zbirko dodala še olimpijsko zlato, ki ga je skupaj z bratom Domnom, Niko Vodan in Anžetom Laniškom osvojila na mešani ekipni tekmi, bo v finalu napadala s petega mesta.

Za vodilno Eirin Mario Kvandal ima trenutno 12,3 točke zaostanka. Nika Vodan zaseda 12. mesto, Maja Kovačič je na 20. Zmagovalka bo hkrati tudi prva olimpijska prvakinja na veliki skakalnici, saj so se do zdaj dekleta merila zgolj na srednji napravi.

Nika Prevc v finalu premešala načrt Norvežankam

Maja Kovačič je v finalu pridobila eno mesto in zadnjo olimpijsko preizkušnjo zaključila na 19. mestu. Bolje je skočila tudi Nika Vodan, ki je tekmo končala med najboljšo deseterico, na devetem mestu.

Kar 15 mest je v finalu pridobila Kanadčanka Abigail Strate, v boju za medalje pa je z daljavo 127,5 metra rokavico Norvežankam vrgla Nika Prevc. Dve norveški skakalki nista uspeli odgovoriti in slovenska šampionka se veseli tretje medalje na svojih prvih olimpijskih igrah. Zlato je na koncu znova osvojila Anna Odine Stroem (132 m), na drugem je pristala Kvandal, ki je zaostala za 2,1 točke.

Kljub dobri predstavi ve, kaj še lahko izboljša

Kljub velikemu pritisku, ki ga prinaša največje zimsko športno tekmovanje sezone, se je Nika Prevc izkazala tudi na treningu. Na sobotnem, drugem uradnem treningu je bila v vseh treh serijah pri vrhu. Pri prvem in drugem skoku je zasedla tretje mesto, pri tretjem pa je bila prva. A kot prava šampionka tudi s tem ni bila zadovoljna. "Za samozavest je dobro, ampak mislim, da je pomembneje, da pri sebi vem, kaj je narobe in kaj bi lahko izboljšala," je po sobotnem treningu povedala v izteku.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc kljub najboljšemu skoku ni našla miru

Predazzo, velika skakalnica, poskusna serija, ženske:
Nika Prevc (50) 124,5 m/85,2 točke, 5. mesto
Nika Vodan (41) 120 m/68,4 točke, 12. mesto
Katra Komar (25) 111,5 m/48,5 točke, 20. mesto
Maja Kovačič (21) 117 m/60,4 točke, 30. mesto

skoki ZOI Nika Prevc
Sportal Nika Prevc bronasta, Jakov Fak 14., Ana Bucik Jogan odstopila
Federica Brignone
Sportal Lani dvojni zlom noge, zdaj še druga zlata kolajna
Slovaška Švedska
Sportal Slovaki izgubili, a so se veselili kot otroci. Finci dali 11 golov, teniška zmaga ZDA.
Domen Prevc
Sportal Prevc je olimpijski prvak, Kranjec 12., Repinc najboljša med biatlonkami
Jens van 't Wout
Sportal Po incidentov polni preizkušnji se je predvajala nizozemska himna
Švica Hokej Ženske
Sportal Kanadčanke za polfinale nadigrale Nemke, Švicarke boljše od Fink
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc z zlatom zaprl usta dvomljivcem iz najstniških let: težki časi so bili

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026
