Pisateljica, dramatičarka, igralka in publicistka Desa Muck danes praznuje 70. rojstni dan. Napisala je več kot 60 literarnih del za otroke, mladino in odrasle, med katerimi so bila mnoga večkrat ponatisnjena. Pred dvema letoma je prejela Levstikovo nagrado za življenjsko delo za izvirno leposlovje. Že vrsto let je med najbolj branimi slovenskimi avtorji.

Mlajše bralce je Muck med drugim navdušila z zbirkama Anica, kamor sodijo knjige Anica in grozovitež, Anica in materinski dan, Anica in zajček, Anica in Jakob, ter Čudežna bolha Megi, mladino pa tudi s knjigami iz zbirke Blazno resno. Po izboru več tisoč šolarjev sta v letih 1999, 2002 in 2003 v akciji Moja najljubša knjiga prvi mesti zasedli njeni mladinski pripovedi Lažniva Suzi in Anica.

Med deli za odrasle so romani Panika, Peskovnik boga otroka in Odred, pisala pa je tudi za revije Antena, Pil ter Ono, Jana in Objektiv. Svoje najboljše kolumne je zbrala v knjigi Pasti življenja, ki je izšla leta 2005, piše na spletni strani založbe Mladinska knjiga.

Leta 2023 prejela Levstikovo nagrado za življenjsko delo

Mladinska knjiga ji je leta 2023 namenila tudi Levstikovo nagrado za življenjsko delo. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Muck ena izmed najbolj samosvojih sodobnih ustvarjalk za otroke in mladino na Slovenskem. Na humoren in luciden način odslikava vsakdanje življenje in nam neprisiljeno pokaže, kaj je prav in kaj ne.

V svojih zgodbah zna biti ostra in neprizanesljiva, pa tudi pogumna, so še zapisali. Loteva se aktualnih in včasih še vedno tabuiziranih tem – družinskih odnosov, odnosa do živali, spolnosti, drog, samospoznavanja, osamljenosti, prijateljstva in ljubezni, hlastanja po uspehu in moči, samopodobe, strahu, veselja in žalosti.

Foto: Jan Lukanović

Muck prejemnica številnih priznanj in nagrad

Leta 1955 v Ljubljani rojena avtorica je prejela številna priznanja in nagrade, poleg Levstikove nagrade je leta 1988 prejela tudi večernico za knjigo Lažniva Suzi, leta 2005 Levstikovo nagrada za zbirko zgodb Anica, leta 2016 pa Ježkovo nagrado. Za knjigo Anica in velike skrbi se je uvrstila na častno listo IBBY.

Nedavno so pri založbi Mladinska knjiga izdali njeno knjigo Pavlina ima rojstni dan. Muck se v novi knjigi o deklici Pavlini posveti praznovanju rojstnega dne. Kot je povedala na nedavni predstavitvi knjige, se način praznovanja otroških rojstnih dni skozi leta močno spreminja, pojavljajo se tudi socialne razlike, ob tem pa glavno sporočilo knjige ostaja, da je lahko rojstni dan tudi zelo običajen. Slikanico je ilustrirala Ana Košir.