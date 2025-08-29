Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
29. 8. 2025,
8.02

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
rojstni dan jubilej igralka pisateljica Desa Muck

Petek, 29. 8. 2025, 8.02

1 ura, 17 minut

Pisateljica Desa Muck praznuje 70 let

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Desa Muck, pisateljica | Mladinska knjiga ji je leta 2023 namenila tudi Levstikovo nagrado za življenjsko delo. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Muck ena izmed najbolj samosvojih sodobnih ustvarjalk za otroke in mladino na Slovenskem. | Foto Bor Slana/STA

Mladinska knjiga ji je leta 2023 namenila tudi Levstikovo nagrado za življenjsko delo. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Muck ena izmed najbolj samosvojih sodobnih ustvarjalk za otroke in mladino na Slovenskem.

Foto: Bor Slana/STA

Pisateljica, dramatičarka, igralka in publicistka Desa Muck danes praznuje 70. rojstni dan. Napisala je več kot 60 literarnih del za otroke, mladino in odrasle, med katerimi so bila mnoga večkrat ponatisnjena. Pred dvema letoma je prejela Levstikovo nagrado za življenjsko delo za izvirno leposlovje. Že vrsto let je med najbolj branimi slovenskimi avtorji.

Mlajše bralce je Muck med drugim navdušila z zbirkama Anica, kamor sodijo knjige Anica in grozovitež, Anica in materinski dan, Anica in zajček, Anica in Jakob, ter Čudežna bolha Megi, mladino pa tudi s knjigami iz zbirke Blazno resno. Po izboru več tisoč šolarjev sta v letih 1999, 2002 in 2003 v akciji Moja najljubša knjiga prvi mesti zasedli njeni mladinski pripovedi Lažniva Suzi in Anica.

Med deli za odrasle so romani Panika, Peskovnik boga otroka in Odred, pisala pa je tudi za revije Antena, Pil ter Ono, Jana in Objektiv. Svoje najboljše kolumne je zbrala v knjigi Pasti življenja, ki je izšla leta 2005, piše na spletni strani založbe Mladinska knjiga.

Leta 2023 prejela Levstikovo nagrado za življenjsko delo

Mladinska knjiga ji je leta 2023 namenila tudi Levstikovo nagrado za življenjsko delo. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Muck ena izmed najbolj samosvojih sodobnih ustvarjalk za otroke in mladino na Slovenskem. Na humoren in luciden način odslikava vsakdanje življenje in nam neprisiljeno pokaže, kaj je prav in kaj ne.

V svojih zgodbah zna biti ostra in neprizanesljiva, pa tudi pogumna, so še zapisali. Loteva se aktualnih in včasih še vedno tabuiziranih tem – družinskih odnosov, odnosa do živali, spolnosti, drog, samospoznavanja, osamljenosti, prijateljstva in ljubezni, hlastanja po uspehu in moči, samopodobe, strahu, veselja in žalosti.

Muck se loteva aktualnih in včasih še vedno tabuiziranih tem – družinskih odnosov, odnosa do živali, spolnosti, drog, samospoznavanja, osamljenosti, prijateljstva in ljubezni, hlastanja po uspehu in moči, samopodobe, strahu, veselja in žalosti. | Foto: Jan Lukanović Muck se loteva aktualnih in včasih še vedno tabuiziranih tem – družinskih odnosov, odnosa do živali, spolnosti, drog, samospoznavanja, osamljenosti, prijateljstva in ljubezni, hlastanja po uspehu in moči, samopodobe, strahu, veselja in žalosti. Foto: Jan Lukanović

Muck prejemnica številnih priznanj in nagrad

Leta 1955 v Ljubljani rojena avtorica je prejela številna priznanja in nagrade, poleg Levstikove nagrade je leta 1988 prejela tudi večernico za knjigo Lažniva Suzi, leta 2005 Levstikovo nagrada za zbirko zgodb Anica, leta 2016 pa Ježkovo nagrado. Za knjigo Anica in velike skrbi se je uvrstila na častno listo IBBY.

Nedavno so pri založbi Mladinska knjiga izdali njeno knjigo Pavlina ima rojstni dan. Muck se v novi knjigi o deklici Pavlini posveti praznovanju rojstnega dne. Kot je povedala na nedavni predstavitvi knjige, se način praznovanja otroških rojstnih dni skozi leta močno spreminja, pojavljajo se tudi socialne razlike, ob tem pa glavno sporočilo knjige ostaja, da je lahko rojstni dan tudi zelo običajen. Slikanico je ilustrirala Ana Košir.

Miran Rudan
Trendi Miran Rudan je dopolnil 60 let: Veš, da ni šale, ko svečke stanejo več kot torta
Antonio Banderas
Trendi Antonio Banderas dopolnil 65 let, a o upokojitvi ne razmišlja
Andrej Brvar
Novice Pesnik Andrej Brvar praznuje 80. rojstni dan
rojstni dan jubilej igralka pisateljica Desa Muck
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.