Proti youtuberju MrBeastu (s pravim imenom Jimmy Donaldson) je pet anonimnih udeležencev, ki so sodelovali pri snemanju oddaje Beast Games, v ponedeljek na sodišče vložilo tožbo. V njej 26-letnika, ki mu na platformi YouTube sledi največ ljudi na svetu, obtožujejo ustvarjanja nevarnih pogojev zaposlovanja, vključno s spolnim nadlegovanjem in lažnim predstavljanjem možnosti tekmovalcev za osvojitev glavne nagrade pet milijonov dolarjev (4,5 milijonov evrov) v njegovem novem resničnostnem šovu, ki ga soustvarja s podjetjem Amazon.

Tožba omenja produkcijski podjetji, vključeni v oddajo, MrB2024 in Amazon. Navedeno je, da večmilijonsko podjetje, ki stoji za najbolj priljubljenim kanalom na YouTubu, udeležencem ni zagotovilo minimalne plače, plačila nadur, neprekinjenih odmorov za obroke in časa za počitek za tekmovalce – katerih delo v oddaji je bilo ustvariti zabavni izdelek.

Produkcijska ekipa naj bi jih nadzorovala in onemogočila dostop do zunanjega sveta

Že prvi preizkus v Las Vegasu se je še preden koncem znašel pod plazom kritik, saj je v njem sodelovalo dva tisoč ljudi in le polovica je lahko napredovala do dejanskega snemanja oddaje v Torontu. Tekmovalci so tako šele ob prihodu izvedeli, da jih lahko napreduje le tisoč, kar jim je, kot trdijo tožniki, močno zmanjšalo možnosti za zmago. V tožbi trdijo, da je lažno oglaševanje kršilo kalifornijsko poslovno zakonodajo, ki izvajalcem nagradnih iger prepoveduje kakorkoli napačno predstavljati možnosti za osvojitev katerekoli nagrade.

Poleg tega je pet udeležencev navedlo še, da je bilo na snemanju zaradi omejene prehrane in nezadostnega števila zdravstvenega osebja ogroženo njihovo zdravje. Dodali so, da je produkcijsko osebje ustvarilo strupeno delovno okolje za ženske, ki naj bi se med tekmovanjem soočale s spolnim nadlegovanjem. Pet udeležencev je v tožbi navedlo tudi, da jih je produkcijska ekipa stalno nadzorovala, nadzirala, kdaj spijo, v kaj so oblečeni, ter jim onemogočala zasebnost in dostop do zunanjega sveta, je poročal BBC.

MrBeast se na tožbo še ni odzval

MrBeastovo oddajo Beast Games sicer oglašujejo kot največje resničnostno tekmovanje. Ustvarjalcu iz Severne Karoline na kanalu Youtube sledi rekordnih 316 milijonov naročnikov, ki redno spremljajo njegove izzive. Ti pogosto prinašajo bogate nagrade v obliki razkošnih daril in neposrednega denarja.

Ekipa MrBeasta se poleg tega sooča z novimi obtožbami, da so filmski komisiji v Nevadi zavestno napačno razvrstili zaposlitveni status tekmovalcev, da bi prejeli državni davčni dobropis v višini več kot dva milijona dolarjev (1,8 milijona evrov). Pet udeležencev tako od youtuberja poleg drugih oblik pomoči zahteva tudi ukaz, da MrBeast uvede reforme delovnih mest in izplača vse dolgovane plače.

Tiskovni predstavnik MrBeasta je v elektronskem sporočilu za Associated Press povedal, da njegova stranka nima komentarja na novo tožbo, je poročal Guardian.

