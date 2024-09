Prihaja še več reklam: je plačilo za YouTube za mnoge le še vprašanje časa?

Več razjarjenih uporabnikov je v zadnjih dneh poročalo (vir, vir), da so med začasno prekinitvijo predvajanja videoposnetka na YouTubu na televiziji zagledali oglas, ki je zasedel desno stran zaslona, predvajalnik videoposnetkov pa se je skrčil:

Seriously @YouTube? You're putting up ads when you pause a video now?



I am about to install a computer in place of the fire stick so I can have an ad blocker... Your ads are getting ridiculous. pic.twitter.com/OT4JMduGTU