V 57. letu starosti je umrla Susan Wojcicki, nekdanja direktorica YouTuba in ena od prvih zaposlenih pri tehnološkem velikanu Google. Ena najvplivnejših žensk v tehnološki industriji je imela med drugim ogromne zasluge za to, da je YouTube postal dominantna sila internetnega videa.

Susan Wojcicki, ki je veljala za eno najvplivnejših žensk v tehnološki industriji, se je dve leti borila s pljučnim rakom, je v objavi na Facebooku, v kateri je sporočil novico o njeni smrti, razkril njen mož Dennis Troper. Poročena sta bila 26 let in imela pet otrok.

Najprej Google, nato YouTube

Wojcickijeva je imela eno ključnih vlog pri ustanovitvi Googla, saj je očetoma današnjega tehnološkega velikana, Sergeyu Brinu in Larryju Pagu, oddala svojo garažo, ki sta jo nato uporabljala kot pisarno.

Bila je tudi ena prvih zaposlenih pri Googlu – leta 1999 je postala prva marketinška direktorica podjetja.

Prav Susan Wojcicki je bila tudi leta 2005 ena prvih, ki je opazila potencial takrat nove spletne strani za deljenje videoposnetkov YouTube, in ustanoviteljema Googla predlagala, naj jo podjetje kupi. Google je YouTube nato res prevzel leto dni pozneje.

Razen družine naj tako rekoč nihče ne bi vedel, da se je Susan Wojcicki borila z rakom. Foto: Guliverimage

Leta 2014 je Wojcickijeva postala izvršilna direktorica YouTuba. S položaja je odstopila februarja lani, specifičnega razloga za odločitev pa ni podala. Dejala je, da se želi osredotočiti na družino, zdravje in osebne projekte. Zdaj je jasno, da je odločitvi za odhod s položaja izvršilne direktorice YouTuba najverjetneje botrovala tudi huda bolezen.

Na novico o smrti Susan Wojcicki se je že odzval sedanji izvršilni direktor Googla Sundar Pichai. Na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je zapisal, da ga je vest neizmerno razžalostila in da je bila Wojcickijeva ključni del Googlove zgodovine ter da si je težko predstavljati svet brez nje.

V začetku tega leta je družino že prizadela velika tragedija

Februarja letos so v sobi v enem od študentskih domov kalifornijske univerze Berkeley mrtvega našli 19-letnega Marca Troperja, sina Susan Wojcicki in njenega moža Dennisa Troperja. Pristojni organi so kasneje potrdili, da je bila za smrt mladeniča kriva usodna kombinacija opojnih substanc.