Tragedija v družini ene najvplivnejših žensk na svetu

V sobi v enem enem od študentskih domov kalifornijske univerze Berkeley so mrtvega našli 19-letnega Marca Troperja. Gre za sina Susan Wojcicki, dolgoletne direktorice YouTuba in ene najvplivnejših žensk v svetovni tehnološki industriji. Vzrok smrti Troperja je še neznan, bi pa lahko bil povezan z uporabo prepovedanih drog.

19-letnika so v njegovi študentski sobi v študentskem naselju Clark Kerr Campus na univerzi Berkeley neodzivnega našli v torek popoldne, poskusi oživljanja pa so bili neuspešni, je poročal ameriški medij People.

Pristojni organi vzroka smrti mladeniča niso razkrili, je pa več o tem za medij SFGate povedala njegova babica Esther Wojcicki, mama Susan Wojcicki, ki verjame, da je njen vnuk umrl zaradi prevelikega odmerka mamil.

Po besedah babice naj bi v družini vedeli, da je Troper zaužil drogo, ne vedo pa še, katero in koliko. Več o tem, kaj je morda povzročilo smrt 19-letnika, bo znanega v največ tridesetih dneh, ko bo na voljo poročilo o toksikoloških preiskavah, še piše SFGate.

Kdo je Susan Wojcicki?

Foto: Guliverimage Susan Wojcicki je bila izvršna direktorica YouTuba med letoma 2014 in 2023, ko je s položaja odstopila, da bi se bolj posvetila s svoji družini. Wojcicki je bila sicer ena od prvih zaposlenih pri Googlu, z ustanoviteljema podjetja Larryjem Pageom in Sergeyem Brinom pa je začela sodelovati že leta 1998 v tako imenovani "garažni" fazi podjetja, kar je v primeru Googla veljalo celo dobesedno, saj je bila prva pisarna podjetja prav v njeni garaži.



Wojcickijeva ima tudi največ zaslug za to, da je Google leta 2006 kupil YouTube in iz njega ustvaril megauspešnico, saj je bila ena prvih, ki je prepoznala potencial takrat še zelo mlade spletne strani za deljenje videoposnetkov.



Susan Wojcicki je revija Vanity Fair leta 2019 uvrstila na prvo mesto najvplivnejših poslovnežev nove generacije, leta 2013 jo je na prvo mesto najvplivnejših žensk v poslu postavil AdWeek, Forbes pa jo je leta 2017 razglasil za šesto najvplivnejšo žensko na svetu.