Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos se je z zaročenko Lauren Sánchez v Beli hiši poleg številnih drugih znanih osebnosti udeležil slavnostne državne večerje, ki sta jo gostila predsednik ZDA Joe Biden in prva dama Jill Biden. Veliko pozornosti in pogledov pa je pritegnil prav rdeč korzet z globokim izrezom, ki ga je nosila Bezosova zaročenka.

Na slavnostni večerji, na kateri so v Beli hiši v Washingtonu počastili japonskega premierja in jo je gostil ameriški predsednik Joe Biden z ženo, so se v sredo zvrstili številni svetovno pomembni gosti, med njimi japonski premier Fumio Kišida z ženo Juko, nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton z ženo Hillary Rodham Clinton in tudi številni obrazi iz sveta zabave, športa in umetnosti.

Številne poglede je pritegnila zaročenka Jeffa Bezosa

Največ pogledov pa je med povabljenimi pritegnila prav Bezosova zaročenka, 54-letna nekdanja novinarka Lauren Sánchez, ki je na dogodku nosila rdeč korzet brez naramnic, ki je bil okrašen s čipko in imel globok izrez. Sanchezova je po podatkih PageSix nosila obleko Rasario, ki stane okoli 2.200 dolarjev (2.049 evrov). Lase si je spustila za ušesi, na katerih je nosila ogromne diamantne uhane. Svoj videz je dopolnila še z bleščečo ročno torbico.

Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in lastnik Washington Posta, se je tako kot mnogi drugi gosti odločil za bolj klasičen videz s črnim smokingom v kombinaciji s svilenim metuljčkom in belo srajco.

Na dogodku več kot 200 povabljenih gostov

Dogodka se je udeležilo več kot 200 gostov, večerjali pa so sušenega lososa in suho zorjen rebrasti zrezek. Več si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Japonski premier Fumio Kišida z ženo Juko Kišida in ameriški predsednik Joe Biden z ženo Jill Biden, ki sta bila gostitelja večera. Foto: Profimedia

Filmski igralec Robert De Niro z ženo Tiffany Chen Foto: Profimedia

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton z ženo in nekdanjo predsedniško kandidatko in nekdanjo ameriško državno sekretarko Hillary Clinton Foto: Profimedia

Hčerka Joeja in Jill Biden Ashley Biden in njuna vnukinja Finnegan Biden (desno), sicer vnukinja ameriškega predsednika (drugorojenka Hunterja Bidna) Foto: Profimedia

Slavnostno prireditev je s svojim glasbenim vložkom popestril tudi glasbenik in umetnik Paul Simon (desno). Zapel je pesmi Graceland in Slip Slidin’ Away, veljal naj bi za ljubljenca prve dame ZDA. Foto: Profimedia

Med pomembnimi gosti, ki so se udeležili slavnostnega dogodka, so bili tudi izvršni direktor JP Morgan Chase Jamie Dimon, ministrica za finance Janet Yellen, izvršni direktor Appla Tim Cook, podpredsednica Appla Lisa Jackson in japonsko-ameriška olimpijska medalistka in umetnostna drsalka Kristi Yamaguchi.

"Oba se spominjava odločitev, ki so bile sprejete, da sva spletla prijateljstvo," je med zdravico z japonskim premierjem dejal 81-letni predsednik ZDA Biden in dodal, da se morajo "spomniti trdega dela in tega, kaj smo naredili, da smo našli ozdravitev".

Sánchez in Bezos sta se le nekaj dni pred tem vrnila iz Japonske, kjer sta si z družino ogledala znamenitosti, se preizkusila v slikanju in meditaciji ter se družila ob družinskih vadbah v telovadnici, kar je Sanchezova delila v objavi na svojem profilu na Instagramu.

