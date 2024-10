Oseminštiridesetletni nekdanji nemški nogometaš Michael Ballack, ki je svoja najboljša nogometna leta preživel kot vezist v Chelseaju, je napovedal tožbo zaradi lažnih poročil in novic, ki namigujejo, da je bila njegova nova partnerka Sophia nekdanje dekle njegovega pokojnega sina.

Številni mediji so se razpisali o tem, da se je Ballack s Sophio Schneiderhan zbližal po tem, ko je njegov sin Emilio leta 2021 v Lizboni umrl pri 18 letih v nesreči s štirikolesnikom. Emilio je bil srednji izmed Ballackovih treh sinov, ki jih ima nekdanji nogometaš z bivšo ženo Simone Lambe (danes Simone Mecky-Ballack). Par se je poročil leta 2008, pred poroko pa sta bila skupaj že dolgo časa. Prvega otroka Louisa sta se razveselila leta 2001, ločila pa leta 2012.

Ballack se je oglasil na Instagramu in delil prvo fotografijo z novo izbranko

"Zaradi nedavnih medijskih poročil se čutim prisiljen podati naslednje pojasnilo: moja življenjska sopotnica Sophia ni niti bivša punca mojega pokojnega sina niti ni bila njegova prijateljica. Zoper te neresnice bomo sprožili pravne postopke in vas prosimo, da spoštujete najino zasebnost," je ob prvi fotografiji ob boku nove izbranke, ki jo je na svojih uradnih družbenih profilih delil prvič, zapisal Ballack.

V javnosti sta se že predstavila kot par, tako sta januarja pozirala na letošnji prireditvi FIFE, ki podeljuje nagrade najboljšim nogometašem (FIFA Best Awards 2024) v Londonu. Foto: Guliverimage

Nekdanji nemški nogometaš, ki je za svojo domovino zbral 98 nastopov, se je s Schneiderhan že pokazal v javnosti. Toda nedavna poročila in medijske objave, ki namigujejo na to, da je bila manekenka v preteklosti že v zvezi z Ballackovim sinom, so nekdanjega zvezdnika Bayerna iz Münchna spodbudila, da je zagrozil s pravnim postopkom proti tistim, ki bodo tovrstne neresnice še naprej širili.

Sophia je model in podjetnica, tekoče govori tudi francosko

Brhka manekenka Sophia skupaj z mamo Anke vodi blagovno znamko prehranskih dopolnil Wonderbear, delala pa je tudi kot model. Njen oče Reinhard je ortoped (specializiran za operacije hrbtenice) in nekdanji šef deskarske šole, nekoč pa je imel v lasti tudi tri deskarske šole v La Gardi v južni Franciji. Zdaj živi v Münchnu, dela po vsej Nemčiji, delal pa je tudi v Kuvajtu, ZAE in Savdski Arabiji. Napisal je že tri knjige o bolečinah v hrbtu, je poročal DailyMail.

Schneiderhan je večino svoje mladosti živela v Münchnu, vrtec pa je obiskovala v Franciji, zato tekoče govori tudi francosko. Po tem, ko so jo pri 13 letih opazili na podzemnem vlaku v Münchnu, ko je nosila Dirndl – nemško narodno nošo, ki jo pogosto povezujejo z Oktoberfestom –, je delala kot model. Pri 15 letih so jo opazili tudi v Franciji, sodelovala je pri kampanjah in editorialih za Escado, prepoznavno nemško modno znamko.

Ballack je imel bogato nogometno kariero, danes dela kot strokovni komentator

Ballack se je leta 2012 nogometno upokojil, a se ni oddaljil od nogometa, saj je delal kot strokovnjak za različne medije, kot je ESPN. V 17-letni karieri je vezist osvojil kopico trofej, vključno s Premier League, FA Cupom in naslovom Bundeslige. S Chelseajem je pod vodstvom italijanskega trenerja Carla Ancelottija v sezoni 2009/10 zmagal Premier ligo, več kot 150 nastopov pa je zbral še za Bayern München in Bayer Leverkusen.

Že vrsto let dela kot strokovni komentator. Foto: Guliverimage

