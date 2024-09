Črnogorski nogometaš z ugrizom nad tekmeca #video

FA bo preiskala obtožbe, da je Osmajić med nedeljsko tekmo ugriznil branilca Blackburn Rovers Owena Becka, so sporočili v ponedeljek.

Odvijala se je 89. minuta dvoboja, ko je Beck po prekršku podrl nogometaša Prestona, ki je želel čim prej izvesti prosti strel, nato pa so sledili trenutki norosti. Osmajić je povsem izgubil živce, zgrabil Becka od zadaj in ga ugriznil v vrat.

Owen Beck has gotten a Red card after he was bitten in the back of the neck, yes you heard it right. And the player who bit him hit a yellow 😐 pic.twitter.com/BRTAelj7ey