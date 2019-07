Vsakodnevna sestavina, ki vsako tretjo osebo pahne v bolezen

Ker visok krvni tlak (s strokovnim izrazom hipertenzija) ne povzroča opaznih težav, si moramo krvni tlak redno meriti sami, še posebej, če spadamo v skupino z višjim tveganjem.

Prav zaradi neopaznega razvoja hipertenzijo imenujemo tudi tihi ubijalec, saj nenehno škodi življenjsko pomembnim organom in organskim sistemom. Če jo zdravimo slabo oziroma sploh ne, lahko privede do invalidnosti in celo do prezgodnje smrti. Najbolj škoduje srcu, možganom, ledvicam in očem.

Kako vemo, da nas lahko doleti hipertenzija?

Vrednost krvnega tlaka ni odvisna samo od našega življenjskega sloga, ampak tudi od prirojenih dejavnikov, na katere ne moremo vplivati.

Z zdravim načinom življenja lahko uspešno preprečujemo previsoke vrednosti krvnega tlaka. Zvišan krvni tlak pa lahko, poleg jemanja zdravil, uravnavamo tudi s pomočjo zdrave hrane, telesnih aktivnosti in sprostitvenih tehnik.

Če imajo zvišan krvni tlak bližnji sorodniki, smo starejši od 45 let in moškega spola, spadamo v skupino z večjim tveganjem za nastanek hipertenzije. Kadar je vsemu temu pridružena tudi povišana vrednost holesterola LDL, pa se tveganje za srčno-žilne zaplete ne sešteje, pač pa kar pomnoži.

Zvišan krvni tlak namreč neposredno poškoduje žilno steno. Spremeni se njena struktura in nima več običajne zaščite. Obrambni mehanizmi popustijo, zato začne v žilno steno vstopati holesterol LDL. Nastanejo maščobne obloge, ki se zaradi nenehnega delovanja obeh dejavnikov (tlaka in holesterola) še povečujejo. Če obloga poči, nastane strdek, ki žilo zamaši, posledica tega pa je lahko srčni infarkt, možgansko kap, odpoved ledvic ali slepota. Mnogokrat je to prvi znak, da imamo povišane ravni krvnega tlaka in holesterola LDL.

Dodatno tveganje predstavljajo še prekomerna telesna teža, čezmerno uživanje soli in pitje alkoholnih pijač.

Prvi ukrep: spremeniti navade

Pri mejno visokem krvnem tlaku najprej spremenimo življenjske navade, saj ga lahko znižamo z dieto (predvsem manj soli), s hujšanjem in gibanjem ter odpovedjo kajenju in čezmernemu pitju alkohola. To bo tudi prvi ukrep, ki ga bo predlagal zdravnik. Pomaga tudi umirjeno, čim manj stresno življenje.

#Hrana in sol

Preslana in premastna hrana ter preobilni obroki niso dobra izbira, če želimo ohraniti krvni tlak na normalni ravni.

Naša prehrana naj vsebuje veliko sadja, zelenjave in rib, čim več obrokov pa naj bo pripravljenih iz naravnih in nepredelanih sestavin. Vnos nasičenih maščob in holesterola naj bo čim manjši. Taka prehrana zmanjšuje tveganje za zvišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni.

Visok vnos natrija ali kuhinjske soli v naši prehrani je poglavitni vzrok za hipertenzijo pri tretjini odraslih oseb. Približno 80 odstotkov natrija, ki ga zaužijemo, dobimo s predelano hrano in s prehranjevanjem v restavracijah. Ker je veliko soli tudi v konzerviranih izdelkih, moramo omejiti njihovo porabo. Namesto kuhinjske soli uporabljajmo svežo zelenjavo in posušena zelišča.

Posameznik pri nas zaužije v povprečju 10 gramov soli na dan. Priporočeni dnevni vnos soli pa znaša 1,4 grama soli na dan, medtem ko zgornja dopustna količina znaša 5 gramov soli na dan. Dnevna poraba soli naj tako ne presega šestih gramov, kar ustreza eni kavni žlički soli na dan. Z omejitvijo vnosa soli lahko močno vplivamo na znižanje zvišanega krvnega tlaka.

Pomoč z zdravili

Če je krvni tlak močno zvišan ali sprememba življenjskih navad ne zadošča za znižanje, je potrebno obiskati osebnega zdravnika in se z njim dogovoriti o nadaljnjih ukrepih. Zdravnik bo v tem primeru lahko predpisal zdravila za znižanje krvnega tlaka. Pogosto je treba jemati več zdravil hkrati, od katerih ima vsako svoj način delovanja in se učinki med seboj dopolnjujejo, zato jih ne smemo prilagajati po svoje. Zelo pomembno je, da upoštevamo zdravnikova navodila.

Nobeno zdravilo ne pomaga, če ga človek ne vzame. Ključnega pomena je, da pri jemanju zdravil tudi vztrajamo.

Ker vzroka za zvišan krvni tlak večinoma ne poznamo, bolezni ne moremo dokončno pozdraviti. Lahko jo le dobro nadzorujemo. Če zdravila za znižanje krvnega tlaka prenehamo jemati, se bo tudi tlak zvišal na izhodiščno raven ali celo višje. S tem se zopet izpostavljamo tveganju za usoden dogodek.

Z leti lahko število zdravil naraste na tri ali več, saj se tlak viša, ker so žile bolj toge. Večina zdravil obstaja v kombiniranih tabletah, ki združujejo več zdravilnih učinkovin skupaj. S tem se zmanjša število tablet, ki jih moramo vzeti vsak dan, zato je zdravljenje enostavnejše. Če jih redno in dolgotrajno jemljemo, dokazano zmanjšajo možnost za srčno-žilne zaplete in s tem preprečijo najhujše. Pri tem dosledno upoštevamo nasvete zdravnika, farmacevta in medicinske sestre.

Preverite svoje vrednosti

O zvišanem krvnem tlaku ali hipertenziji govorimo, kadar je višji kot 140/90 milimetrov živega srebra, morda gre za višje vrednosti sistoličnega oziroma diastoličnega krvnega tlaka ali pa obeh. Tveganje za bolezni srca in ožilja se z vsakim povečanjem za 20/10 milimetrov živega srebra podvoji, zato je poznavanje vrednosti krvnega tlaka nujno.

Sistolični krvni tlak (mmHg) Diastolični krvni tlak (mmHg) Optimalni krvni tlak <120 in <80 Normalni krvni tlak 120–129 in/ali 80–84 Visoko normalni krvni tlak 130–139 in/ali 85–89 Hipertenzija 1. stopnje 140–159 in/ali 90–99 Hipertenzija 2. stopnje 160–179 in/ali 100–109 Hipertenzija 3. stopnje ≥ 180 in/ali ≥ 110 Izolirana sistolična hipertenzija* ≥140 in/ali < 90 * Zvišan je samo sistolični (zgornji) krvni tlak.

Za kaj ti bije srce in številni koristni nasveti so na voljo na spletni strani www.zakajtibijesrce.si. Več o projektuin številni koristni nasveti so na voljo na spletni strani

