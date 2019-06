Vzrok? Neznan. Bolezen nastopi neopazno.

Zvišan krvni tlak resno ogroža zdravje. To je bolezen, ki nenehno škodi življenjsko pomembnim organom in organskim sistemom.

Vzrok odkrijejo le pri desetini pacientov

Pri večini ljudi vzroka za zvišan krvni tlak, ki nastopi povsem neopazno, ne odkrijejo. Le v desetih odstotkih primerov je zvišan krvni tlak posledica bolezni drugih organov in takrat je ozdravljiv. Znani so le dejavniki, ki povečujejo tveganje za nastanek zvišanega krvnega tlaka, torej tudi za razvoj srčno-žilnih bolezni.

Dejavniki tveganja, na katere ne moremo vplivati, so:

dednost (zvišan krvni tlak imajo bližnji sorodniki): če je bolezen prisotna v družini oziroma jo ima kdo od naših staršev, obstaja večja verjetnost, da bomo za boleznijo zboleli tudi sami;

starost (po 45. letu se krvni tlak viša): z leti naše žile izgubljajo prožnost, kar je lahko eden od vzrokov povišanega krvnega tlaka. Vseeno je treba vedeti, da se bolezen lahko razvije tudi pri mlajših osebah;

spol (moški so bolj ogroženi): do 64. leta so moški bolj ogroženi zaradi visokega krvnega tlaka kot ženske. Od 65. leta pa so bolj na udaru ženske. Skoraj polovica vseh odraslih s previsokim krvnim tlakom je žensk.

Dolgotrajno zvišan krvni tlak lahko povzroči okvare ožilja, s tem pa tudi srčno odpoved, možgansko kap, ledvično odpoved in druge zaplete. Nezaznavna okvara organov je mnogokrat prisotna, še preden se postavi diagnoza. Spremembe na srcu so prisotne pri vsakem petem bolniku, okvara ledvic pri vsakem četrtem, spremembe na možganih pa skoraj pri polovici. Dokazano je, da je visok krvni tlak eden od pomembnih vzrokov za nastanek demence. Nevarnost za bolezni srca in žilja začne povečevati, ko krvni tlak preseže 120/80 mmHg, zato je optimalni krvni tlak nižji od 120/80 mmHg.

Preverite svoje vrednosti

Pet korakov nadzorovanja hipertenzije:

1. Korak: merjenje

Hipertenzija je bolezen, ki pogosto nima nobenih opozorilnih simptomov, in se pojavi neopazno. Ne poskušajmo si sami postaviti diagnoze, ampak se raje odpravimo na zdravniški pregled.

Bolezen najlažje odkrijemo z rednimi meritvami. Merjenje krvnega tlaka lahko s samodejnimi merilniki informativno opravimo tudi doma. Pomembno je, da se pred merjenjem umirimo. Podpremo roko, na kateri bomo merili tlak, in sprostimo mišice. Po nekaj minutah še enkrat ponovimo, saj krvni tlak stalno niha. Poviša se lahko že ob minimalnem razburjenju.

Visoka stopnja nezaznane hipertenzije Pri uradnih sistematskih presejalnih programih prebivalstva so odkrili skrb zbujajoče veliko ljudi, več kot 50 odstotkov, ki se niso zavedali, da imajo povišan krvni tlak.

2. Zdrav življenjski slog

Zaradi hitrega življenjskega ritma ne naredimo dovolj za svoje zdravje. Za učinkovito znižanje krvnega tlaka je zelo pomembno, da se odločimo za zdrav način življenja.

Omejimo uživanje soli. Izogibajmo se konzervirani hrani. Visok vnos natrija ali soli v naši prehrani je poglaviten vzrok za hipertenzijo pri tretjini odraslih oseb.

Pazimo na telesno težo. Bolnik, ki shujša za deset kilogramov, lahko zniža zgornji in spodnji krvni tlak za približno 10 milimetrov živega srebra.

Redno se gibajmo. Pol ure na dan moramo nameniti zmerni telesni aktivnosti. Z redno telesno aktivnostjo se krvni tlak lahko zmanjša za od 4 do 9 milimetrov živega srebra.

Opustimo kajenje in pijmo manj kave.

Zmanjšamo vnos alkohola. Priporočljiv vnos alkohola za moške znaša dve merici na dan, za ženske pa eno. Ena merica alkohola pomeni 1,5 decilitra vina, eno malo šilce žgane pijače ali eno majhno pivo.

Izogibajmo se stresu. Uravnoteženo in čim bolj umirjeno življenje ugodno vpliva na zvišan krvni tlak in številna druga obolenja. Naučimo se sproščanja, razmislimo, katere stvari so pomembne za nas, in si organizirajmo dan. Privoščimo si dovolj spanja in počitka.

Več o projektu Za kaj ti bije srce in številni koristni nasveti so na voljo na spletni strani www.zakajtibijesrce.si.

3. Jemanje zdravil

Pri večini bolnikov z visokim krvnim tlakom le sprememba življenjskega sloga za ureditev krvnega tlaka ne zadostuje, ampak za doseganje optimalnega nadzora krvnega tlaka potrebujejo zdravljenje z zdravili. Obstaja pet skupin zdravil, ki so med seboj enakovredne. Poleg zniževanja krvnega tlaka zmanjšujejo srčno-žilno obolevnost.

Prvi cilj zdravljenja je znižanje krvnega tlaka pod 140/90 mmHg pri vseh bolnikih. Če bolniki zdravljenje dobro prenašajo, je smiselno krvni tlak znižati do vrednosti 130/80 mmHg pri večini bolnikov. Po podatkih Združenje za arterijsko hipertenzijo se zdravi le približno 40 odstotkov bolnikov s hipertenzijo, od teh pa jih le 35 odstotkov dosega krvni tlak pod 140/90 mmHg. Zdravnik to doseže z uporabo enega zdravila le pri malo zvišanih vrednostih krvnega tlaka. Pri večini bolnikov je potrebna kombinacija dveh ali treh zdravil. Mnogo takšnih kombinacij je združenih v eni tableti, kar poenostavi jemanje. Režima zdravljenja nikoli ne smemo spreminjati sami, pač pa le v dogovoru z zdravnikom.

4. Upoštevanje nasvetov zdravnikov, farmacevtov in medicinske sestre

Zavedati se moramo posledic nezdravljenega zvišanega krvnega tlaka in nujnosti dolgotrajnega zdravljenja. Zato moramo aktivno sodelovati ne le z zdravnikom, ampak tudi s farmacevtom in medicinsko sestro.

Farmacevt nam izda zdravila in pove pomembne informacije o zdravilih. Če nam da posebna navodila, kako jemati zdravila, na primer pred obrokom ali zjutraj, jih moramo upoštevati. Le tako bomo dosegli najboljši učinek zdravljenja.

Medicinska sestra pri zdravniku nam izmeri krvni tlak in nam svetuje, kaj lahko za znižanje krvnega tlaka naredimo sami. Pogosto ima prav medicinska sestra pravo zakladnico znanja o zdravem načinu življenja, zato ji radi zaupamo. Če njene nasvete upoštevamo, lahko celo za nekaj časa odložimo zdravljenje z zdravili.

5. Vključevanje širše družine v zdravljenje

Zelo pomembno je, da se v zdravljenje vključi tudi naša družina. Predvsem nas lahko spodbuja k pogostejši telesni dejavnosti, k prenehanju kajenja in k zdravi prehrani ter nas opozarja na redno jemanje zdravil.

Vrednosti krvnega tlaka

O zvišanem krvnem tlaku ali hipertenziji govorimo, kadar je višji kot 140/90 milimetrov živega srebra, morda gre za višje vrednosti sistoličnega oziroma diastoličnega krvnega tlaka ali pa obeh. Tveganje za bolezni srca in ožilja se z vsakim povečanjem za 20/10 milimetrov živega srebra podvoji, zato je poznavanje vrednosti krvnega tlaka nujno.

Sistolični krvni tlak (mmHg) Diastolični krvni tlak (mmHg) Optimalni krvni tlak <120 in <80 Normalni krvni tlak 120–129 in/ali 80–84 Visoko normalni krvni tlak 130–139 in/ali 85–89 Hipertenzija 1. stopnje 140–159 in/ali 90–99 Hipertenzija 2. stopnje 160–179 in/ali 100–109 Hipertenzija 3. stopnje ≥ 180 in/ali ≥ 110 Izolirana sistolična hipertenzija* ≥140 in/ali < 90 * Zvišan je samo sistolični (zgornji) krvni tlak.