To naj bi bila najpreprostejša dieta na svetu

Potem ko se je lani na veliko pisalo o sredozemski dieti, ki naj bi bila najboljša in so to potrdili celo strokovnjaki, je zdaj svojih pet minut slave dobila tako imenovana dieta "scandi sense". Preprosto povedano gre za dieto, ki promovira zmernost, a Suzy Wengel, danska strokovnjakinja za prehrano, ki jo je napisala, to razčleni v malce bolj zapleteno razlago.

Kaj je dieta "scandi sense"?

Vse se začne pri dlani vsakega posameznika, s katero naj bi vsak meril porcije na krožniku. Majhna dlan pomeni manjše porcije, večja pa večje. Suzy v videu tudi razloži, kako se merijo nekatere skupine živil.

V nadaljevaju obroke imenuje "škatla obroka", pri čemer je vsak sestavljen iz treh ali štirih porcij hrane, merjenih po dlani. Eno ali dve sestavlja zelenjava, drugo predstavljajo beljakovine, tretjo pa ogljikovi hidrtai in/ali sadje. Poleg tega priporoča, da se vsaka "škatla" prilagaja potrebam posameznika, občutek sitosti pa naj bi dajala pet do šest ur.

Ni prepovedanih živil, le pametno razporejanje

To pomeni, da se lahko porcije med posameznimi "škatlami obroka" dodajajo in odvzemajo glede na življenjski slog. Če vam kruh pri kosilu ne ustreza, lahko pri večerji pojeste kos več. Podobno priporoča predvsem ob dnevih, ko vas čaka praznovanje z obilo hrane, ali ob dnevih, ko obrokov ne boste mogli užiti ob želeni uri. Preprosto prerazporedite in se ne prenajedajte.

Suzy v tej dieti nobenega živila ni označila kot "prepovedanga", pri čemer se ji pica in tortica na primer zdita povsem v redu, če se le pri naslednjem obroku spet držite pravilno razporejene "škatle obroka".

Je to sploh dieta?

Ker gre pri tem načinu prehranjevanja bolj za vodilo zmernosti in uravnoteženih obrokov, bi ji težko rekli dieta, njena prednost pa je tudi ta, da ji je veliko lažje slediti. S tem se strinja tudi prehranski strokovnjak Mario Sambolec, ki pravi, da je Suzy z njo "povzela temelje nekaterih že obstoječih dobrih praks in jih sestavila v celoto."

Mario je navedel tri točke, po katerih lahko presodimo, ali je katerakoli dieta zdrava ali ne:

Je energijsko uravnotežena. "Stanje čezmerno povišane telesne teže (debelost) kot tudi izrazito prenizke (podhranjenost) je samo po sebi povezano s slabšim zdravjem. Če dieta posameznika 'shira' ali 'zredi' prek meja normalne telesne teže, je nezdrava že sicer. Scandi poskrbi za to točko s strogim omejevanjem števila dnevnih obrokov na tri in količinami pri vsakem." Temelji na minimalno predelanih in naravnih živilih. "Zdravje zahteva določena hranila (vitamine, minerale, aminokisline, omega 3 maščobe) in prehrana je poleg prehranskih dopolnil edini vir, kjer jih lahko dobimo. Naravna in minimalnopredelana živila praviloma vsebujejo našteta hranila v največjih količinah. Zelenjava, sadje, polnovredna žita in stročnice, pusti kosi mesa, ribe, jajca, nepredelani viri maščob, kot so avokado, olive in oreščki ter mlečni izdelki so nekakšna 'mediteranska' in hranilno bogata osnova, na katero se naslanja Suzy." Omogoča doslednost. "Zdravje ne zahteva popolnosti - izbire 'izključno' teh in 'nikoli' tistih živil ali dolgoročno in nerazumno odrekanje ljubi hrani. Hrane ne gre pomanjšati zgolj na raven kalorij, temveč služi tudi kot čustveno 'gorivo' in je socialno 'mazivo' - druženja, slavja, ljubezen in osama, vse je prepleteno s hrano. Dieta, ki je lahko na dolgoročno uspešna za večino ljudi, omogoča prostor za 'pregrehe', vendar ne na račun točke 1. To scandi zajezi na način, da se za sladico naredi prostor pri glavnem obroku namesto priloge ali se izpusti kar ves obrok. 'Brez omejevanja' in 'lahko ješ kar hočeš' sicer zveni mamljivo, vendar je, kot vidite, v ozadju precej učinkovito varovalo pred prenajedanjem."

Foto: Thinkstock

Sklep našega strokovnjaka

Mario Suzyjino dieto ocenjuje kot "učinkovit trening uravnoteženega prehranjevanja, ki je podprt s tradicijo in znanostjo, primeren pa je tudi za poznavalce, ki že obvladajo osnove zdrave prehrane". Vendar pa ni prepričan, ali je najboljša izbira za "začetnike", ki si želijo predvsem varno zaščito pred jojo učinkom. "Zahteva namreč precej znanja, časa in kuharskih spretnosti."

Pri tem pa podvomi tudi o tem, kako bi lahko pomagala tistim, ki so o prehrani že dobro podučeni, a si želijo doseči nove, bolj specifične cilje, kot so izguba najbolj trdovratnih kilogramov ali odstotkov maščobe, zasledovanje športnega rezultata, pridobivanje puste mišične mase, ter tistim, ki imajo različne zdravstvene težave in netolerance.

