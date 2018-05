Previdno s prehranskimi dopolnili, lahko vam škodijo #video

Prehranska dopolnila naj bi v osnovi obogatila našo osiromašeno prehrano in pripomogla k boljšemu zdravju. Na trgu obstajajo tudi takšna, ki pomagajo pri hujšanju. A pri uživanju dopolnil, med katera uvrščamo vitamine, minerale, vlaknine, probiotike in druge, morate biti previdni, saj dolgotrajna uporaba lahko poškoduje notranje organe.

Prehranska dopolnila je treba jemati previdno, opozarjajo strokovnjaki. Foto: Thinkstock

Pri nas je v prodaji več kot 5000 prehranskih dopolnil, zakonodaja jih uvršča med živila, zato zanje veljajo manj stroga pravila kot za zdravila.

Po nekaterih podatkih bo vsak peti uživalec utrpel poškodbo jeter, med posledicami uživanja prehranskih dopolnil pa so tudi bolečine v mišicah ter sklepih, možni so kardiovaskularni učinki, toksične reakcije in celo nevrološke poškodbe.

Pred poletjem je največ težav s prehranskimi dopolnili, ki pomagajo pri hujšanju, vseskozi pa so na udaru dopolnila, ki jih izkoriščajo uporabniki fitnesov. Vse več je tudi opozoril.

Kaj je o uporabi tovrstnih prehranskih dopolnil povedal strokovnjak za zdravo in pravilno prehranjevanje dr. Feelgood Mario Sambolec? Preverite v spodnjem videu.

Strokovnjaki tudi svetujejo, da prehranskih dopolnil nikakor ne jejmo, ne da bi se prej pozanimali, kaj naše telo sploh potrebuje in v kakšnih količinah. Več pa v spodnjem prispevku.

Na zdrav način, z redno telesno aktivnostjo, ki poteka pod budnim očesom trenerjev Nataša Gorenc in Jana Kovačila, ter ustrezno prilagojeno prehrano pa hujšajo tudi udeleženci resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, ki ga lahko od torka do petka ob 21. uri spremljate na Planet TV.



Nocojšnja epizoda znova prinaša veliko presenečenje. Ekipi bosta namreč razpadli, tekmovalci pa se bodo primorani začeti boriti vsak zase. Na vrsti bo nova skušnjava, kjer bomo med drugim videli, koliko znanja so si do sedaj pridobili tekmovalci.



Kdo bo zmagovalec dneva in zakaj bo zaskrbljena Marta, preverite že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija ob 21.00 na Planet TV!