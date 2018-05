Kdaj je najboljši čas za kosilo v službi?

Ko boste naslednjič prebrali naslov v stilu: "To je najslabši čas za uživanje kosila" ali "Teh živil nikoli ne uživajte na prazen želodec", se spomnite, da ni vse tako resno in da lahko še naprej živite svoje življenje brez takšnih omejitev.

To je eno od vodil, po katerem se ravna tudi prehranski strokovnjak in osebni trener Mario Sambolec. Ko pride do prehranjevanja, verjame v zdravo kmečko pamet, takšna navodila pa označuje za trapasta.

Bolj kot to, kdaj jeste, je pomembno, kaj in koliko pojeste. Foto: Thinkstock

Jejte takrat, ko imate mir

Tokrat nam je dal preprost življenjski nasvet o tem, kdaj je najbolje uživati malico v službi, saj eden od zadnjih člankov na spletu veleva, da ne smete jesti kosila po 15. uri, če želite shujšati.

"Ni 'čarobne' ure, od/do katere bi morali jesti v želji shujšati – pri tem cilju igrajo najpomembnejšo vlogo kalorije (koliko jih vnesemo v razmerju s tistimi, ki jih pokurimo) ter razmerje makrohranil v naši prehrani (količina beljakovin, ogljikovih hidratov ter maščob)," pravi Mario.

A vseeno, ali obstaja "prepovedana" ura? Ne, zatrjuje Mario, tako kot ne verjame v navodilo, da ne bi smeli jesti po 18. uri. "Če bi svetoval, kdaj ne jesti, to ne bi bilo vezano na uro, temveč na stres. Jejte takrat, ko imate mir oz. si najlažje utrgate tistih 15 minut za obrok, ne da bi vas kaj motilo."

Obrok naj nujno vsebuje beljakovine. Jogurt in sirotka v prahu sta odlični možnosti za malico v službi. Foto: Thinkstock

Še dodatni nasveti trenerja

Mario ob tem priporoča še, da podaljšate občutek sitosti, kar pomeni, da je dobro povečati količino beljakovin pri vsakem obroku, ne glede na to, kdaj si ga boste privoščili. "Viri beljakovin, kot so jajca, pusti kosi mesa, ribe, mlečni izdelki iz posnetega mleka in sirotka v prahu, vsebujejo razmeroma malo kalorij in najbolj nasitijo," svetuje.

Njegov povzetek bi torej bil: "Kdaj? Ko vam ustreza (glede na vaš tempo). Kaj? Beljakovine v središču obroka. Koliko? Toliko, da ste 80 odstotkov siti, ne pa toliko, da vas bo začel boleti trebuh."

