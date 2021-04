Slovenska obala ljudi privablja vse leto, le da se številni pozimi raje vzdržijo skoka v morje. To pa ne velja za prijateljici iz Izole, ki že več kot dve leti v morje skačeta v vseh letnih časih. No, poleti malo manj, ker je voda pretopla, pravita.

Ana Lončar in Ewa W. Bonin sta v mrzlo slovensko morje prvič skočili 2. januarja 2019 na plaži v Ankaranu, ko je imelo morje dobrih 12 stopinj Celzija, se spominjata. "To je bilo nekako na začetku najinega poznanstva. Ideja je prišla spontano, kot izziv in naletela na plodna tla."

Ko sta se spoznali, sta bili precej aktivni tekačici, ki sta trikrat na teden odtekli relacijo Izola-Koper, na kateri zdaj plavata. Tek sta za plavanje zamenjali iz zdravstvenih razlogov, saj so se pri Ani pojavile težave s stopali. "To je bil tudi glavni razlog, da sva svoj plavalni izziv spremenili v življenjski slog."

Sprva sta skupaj tekli, nato sta začeli plavati. Foto: Jordan Radešič

V plavanju v mrzli vodi sta našli veliko koristi. Foto: Jordan Radešič

Pri tem nista nikoli razmišljali, da bi si nadeli neoprensko obleko. Foto: Jordan Radešič

Kopanje v kopalkah se jima je zdel dodaten izziv

Že takoj sta bili odločeni, da bodo nov življenjski slog spremljale zgolj kopalke, ne neoprenska obleka, saj je z njo preveč dela, razlagata. "Neopren nikoli ni prišel v poštev. Prav to, da sva v kopalkah, se nama je zdel dodaten izziv. Pa lažje se je preobleči iz kopalk v kopalke kot pa se mučiti z neoprenom, sploh ko piha močna burja. Nekajkrat sva resno govorili o nogavicah iz neoprena, ker sva bili, kot večina žensk, precej zmrzljivi v noge. Zdaj to ni več potrebno (smeh, op. p.)."

Na neopren nista pomislili niti pred slabim mesecem, ko je imelo morje najmanj stopinj, odkar sta tek zamenjali za plavanje. "Voda je imela le osem stopinj Celzija, zunaj pa je pihala burja s sunki do 80 kilometrov na uro pri zunanji temperaturi zraka ena stopinja Celzija, kar se na koži občuti kot minus devet stopinj Celzija."

A ni bilo prehudo, pravita, saj sta se že prej okrepili v tolminskih slapovih, kjer temperatura ne presega šest stopinj Celzija.

Ker sta se že tako navadili na nižjo temperaturo morja, se jima to poleti zdi pretoplo, zato takrat plavalne izzive z družino iščejo drugje po Sloveniji, čas pa izkoristita tudi za zaslužen počitek in lenarjenje ob morju z otroki.

Celulit izginja, libido se dviguje

Ewa in Ana v kopanju v mrzlem morju vidita veliko koristi in prav te so razlog, da sta sčasoma začeli stopnjevati pogostost plavalne rutine. "Krepi in dviguje odpornost, poskrbi za prekrvljenost telesa, koža se pomladi, zategne, mišični tonus se izboljša, celulit začne izginjati, spodbuja se izločanje smejalnega hormona serotonina, je odličen antidepresiv, menda dviguje tudi libido," naštevata.

K vsemu temu lahko od lani dodata pandemijo, med katero je vzdrževanje fizične in psihične kondicije še toliko pomembnejše, poleg tega pa plavanje, če živiš ob morju, ne zahteva finančnega vložka in se lahko izvaja kadarkoli, dodajata.

Počasno vstopanje v vodo samo podaljša trpljenje

Sami sta v mrzlo vodo pogumno stopili že na samem začetku, januarja 2019, saj počasno vstopanje samo podaljša trpljenje, pravita. "Se je pa vsekakor treba prej segreti. Midve to storiva z zelo hitro hojo do plaže."

K tovrstni rekreaciji in skrbi za zdravje spodbujata tudi druge, zato sta pred kratkim začeli svoje podvige snemati in jih objavljati na YouTubu, s čimer hočeta ljudem približati celoletno kopanje ali pa jih vsaj malo razvedriti, pravita. "To je tudi najin način promocije zdravega življenjskega sloga in Slovenije kot destinacije tudi zunaj glavne turistične sezone. YouTube je eden od kanalov, prek katerega dostopava do ljudi. Aktivni sva tudi na družbenih omrežjih in imava spletno stran, vse pod istim nazivom 365coldswim."

Vsem, ki razmišljajo o plavanju v hladni vodi, svetujeta, da vedno poslušajo svoje telo, saj je vse odvisno od posameznika. "Vedno praviva, da je pravi čas za začetek pomlad, ko voda doseže vsaj 15 stopinj Celzija. Več časa za postopno privajanje si lahko vzamete septembra, in sicer tako, da preprosto ne končate plavalne sezone in nadaljujete redno plavanje čim dlje v zimo ali morda celo v poletje."

Vzdržljivost krepita tudi v tolminskih slapovih, kjer temperatura ne presega šest stopinj Celzija. Foto: Osebni arhiv

S kanalom na YouTubu spodbujata druge, da sledijo njunemu zgledu. Foto: Osebni arhiv

V Slovenijo prišli iz Poljske in Hrvaške

Sicer pa Ewe in Ane ne združuje le plavanje v mrzli vodi, temveč tudi to, da sta obe učiteljici, mami in priseljenki. Ewa je Poljakinja, ki se je srečno zaljubila v Slovenijo oziroma Izolo med dopustovanjem, Hrvatica Ana pa nesrečno v Slovenca oz. Izolana, razlagata. Ana se je k nam preselila pred 20 leti, Ewa pa pred 15, pri čemer jima učenje slovenskega jezika ni povzročalo preveč težav. "Tako hrvaščina kot poljščina sta slovanska jezika, kar je bilo v pomoč pri osvajanju osnov slovenskega jezika. Preostalo pa je bilo trdo delo."

Najbrž jima je pomagala tudi delovna etika, saj je Ana učiteljica v osnovni šoli, Ewa pa je po izobrazbi profesorica angleščine, ki dela kot komercialistka ter dodatno izvaja jezikovne tečaje za odrasle in starejše.

Imata tudi otroke podobne starosti: obe imata 11-letnega fanta in kmalu devetletno punčko, Ana pa še 16-letnega najstnika. Njuni otroci jima pri športnih dejavnostih velikokrat delajo družbo, le ob zimskem plavanju v mrzlem morju ne. Takrat ju pri tem spodbujajo z obale, kjer pazijo na njuna oblačila, medtem ko mami uživata v plavanju.

