Gordana Gomboši je 44-letna mama štirih sinov. Je ambiciozna in energična ženska, strastna kuharica in ljubiteljica sladke peke. S to vsak dan razvaja svojo družino in tudi sebe, zaradi česar je začela pridobivati kilograme. "Najhuje je, da debelost vidiš v ogledalu, in to boli," pravi. Ko je tehtnica pokazala že 95 kilogramov, so jo sinovi spodbudili k temu, da nekaj spremeni. Danes, s 23 kilogrami manj, ponosno pove: "Ko gledam stare fotografije, vem, da tja ne želim več." Z Gordano Gomboši smo se pogovarjali o tem, kako ji je Fit akademija spremenila življenje in pomagala vpeljati zdrav življenjski slog, s katerim je izgubila kilograme ter pridobila energijo in samozavest.

Spopadali ste se z odvečnimi kilogrami. Kaj je bil razlog za to?

Foto: Osebni arhiv Imela sem 95 kilogramov, razlog za odvečne kilograme je bil ravno ta, da sem vsak dan nekaj spekla in se s tem prenajedala. Posledično sem imela vedno manj energije, zato sem tudi gibanje v celoti opustila.

Zaradi odvečnih kilogramov sem bila vedno bolj utrujena, brez energije, jezna in nezadovoljna. Poleg tega me je ves čas bolel križ.

Kaj je bil razlog za to, da ste se odločili spremeniti svoj življenjski slog?

Razlog za to, da sem spremenila svoj življenjski slog, so bili in bodo moji sinovi. Nisem želela, da bi se me zaradi mojih kilogramov sramovali. Želela sem biti fit, kot sem nekoč že bila.

S kakšnimi težavami ste se srečevali, ko ste poskušali shujšati? Kaj so bile največje ovire?

Utrujenost je bila velika težava, niti toliko kondicije nisem imela, da bi se odpravila na kratek sprehod. Najhuje pa je, da debelost vidiš v ogledalu, in to boli.

Ste pred Fit akademijo že kdaj poskušali izgubiti telesno maso?

Telesno maso sem poskušala izgubiti že večkrat. Nazadnje s praški, za katere sem mesečno zapravila več kot 200 evrov. Kilograme sem sicer izgubila, a ko sem praške nehala uživati, sem pridobila ne le izgubljene, temveč tudi dodatne kilograme.

Kje vidite glavne razlike, če Fit akademijo primerjate z drugimi programi?

Zame je Fit akademija edini mogoč način za izgubo kilogramov oz. vzdrževanje teže. Ne gre za dieto, saj se pri prehrani ne odpovedujem ničemur. Gre za spremembo življenjskega sloga na bolje in spremembo v smeri boljše samopodobe.

V enem letu je Gordana izgubila 23 kilogramov in se naučila vzdrževati zdrav življenjski slog. Foto: Fit akademija

Kdaj ste se pridružili Fit akademiji in koliko časa že vztrajate oz. ste vztrajali?

Pridružila sem se pred enim letom in še vedno vztrajam.

Kakšna pričakovanja ste imeli pred udeležbo v Fit akademiji? Kaj vas je najbolj pozitivno presenetilo?

Programu sem se pridružila brez večjih pričakovanj. Takrat me je najbolj zanimala njihova knjiga receptov. Moj edini cilj je bil izgubiti odvečno težo, da bi bila lahko spet videti čudovito. Sčasoma sem bila tudi vedno bolj motivirana za treninge. To je res čudovita skupnost pozitivnih ljudi. Poleg enostavnih receptov in najboljših treningov sem prejela ogromno novih informacij o vzdrževanju zdravega življenjskega sloga.

Katere cilje ste dosegli in katere morda še želite?

Foto: Osebni arhiv Izgubila sem kar 23 kilogramov. Kilogramov, ki so se leta nabirali, nisem zlahka izgubila. To ni tek na kratke proge, to je maraton, kot velikokrat poudari tudi Patricia Pangeršič. Zdaj si želim še preoblikovati svoje telo in pridobiti mišično maso.

Po kolikšnem času ste opazili prve spremembe? Katere spremembe so bile to?

Prve spremembe sem opazila po nekaj dneh, nisem bila več tako zelo utrujena in brez volje. Že po tednu dni sem opazila, da se manjšajo centimetri, po enem mesecu pa sem že začela izgubljati kilograme. To me je le še bolj motiviralo, da vztrajam.

Kako je trening prilagojen vašim ciljem in telesni pripravljenosti?

V Fit akademiji lahko trenira vsak, saj so treningi zastavljeni na način, da jih vsak lahko prilagodi svojim zmožnostim. Jaz sem začela z osnovnim treningom, na začetku niti tega nisem mogla izvesti do konca. Danes sem zmožna vse treninge izvesti od začetka do konca.

Ali ste se soočali s kakšnimi težavami ali izzivi, potem ko ste spremenili svoj življenjski slog?

Edina težava ob spremembi življenjskega sloga je bila, da sem morala zamenjati celotno garderobo. Seveda je bil zame izziv spremeniti prehranske navade in vključiti redno telesno aktivnost, a danes lahko rečem, da se je splačalo. Ne le, da sem izgubila težo, tudi počutim se veliko bolje in izboljšalo se je tudi moje zdravje.

Kaj vas motivira, da vztrajate pri novem življenjskem slogu?

Gordana Gomboši s tremi od štirih sinov Foto: Osebni arhiv Moja največja motivacija so sinovi, ki me ves čas vzpodbujajo, saj so tudi oni športniki. Velikokrat gremo skupaj na sprehod ali v fitnes, poučijo me o novostih in trendih na trgu. Dodatna motivacija pa so stare fotografije. Ko jih pogledam, vem, da tja ne želim več.

Kakšno je bilo vaše počutje pred udeležbo v Fit akademiji, med njo in kakšno je danes?

Preden sem se pridružila "fitkam", sem bila precej nemirna in razdražljiva, imela sem motnje spanca in veliko drugih težav. Ko sem se pridružila Fit akademiji, so težave počasi izzvenele in danes se počutim odlično, kot da imam 20 let. Marsikdo mi reče, da sploh ni videti, da sem stara 44, na kar sem izredno ponosna.

Ste s svojimi dosežki navdihnili še koga iz vašega okolja?

Veliko sodelavk in sodelavcev se je začelo zavedati, kako pomembno je dobro počutje. Pogosto me sprašujejo, kako sem dosegla tak rezultat.

Kako pomembna je bila podpora trenerjev in skupnosti Fit akademije pri doseganju zastavljenih ciljev?

Ta podpora je zelo pomembna. Dober trener mora biti tudi dober vodja. Strokovnjaki, ki so zasnovali Fit akademijo, so vedno na voljo za vsa vprašanja ali dvome. Veliko vlogo pa ima tudi Facebook skupina, kjer se medsebojno motiviramo. To je skupnost oz. kar družina samih dobrosrčnih in krasnih ljudi. Vesela sem, da sem del te skupnosti.

Kako danes vzdržujete zdrav življenjski slog?

Foto: Osebni arhiv Zelo preprosto. Če delam dopoldne, telovadim, ko pridem iz službe, in obratno. Ob koncih tedna hodim na pohode in ves čas kuham po receptih Fit akademije.

Vas je Fit akademija naučila kakšne lekcije za dolgoročen uspeh? Če da, katere?

Naučila sem se, da je za telo treba poskrbeti ne le s hrano, temveč tudi s skrbjo za um in srce. Naučila sem se, da je vedno treba stopiti iz cone udobja, saj na ta način lahko dosežemo večje stvari. Vztrajnost je vrednota, ki se splača vedno in povsod.

Kako bi spodbudili nekoga, ki še ni pripravljen narediti prvega koraka?

Svetovala bi, naj stopi iz cone udobja. Ni lahko, ampak s pomočjo Fit akademije je lažje. Naredimo prvi korak danes in ne jutri!

