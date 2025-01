"Izgubila sem skoraj 50 kilogramov. Ne samo, da mi tečejo solze, ampak čutim hvaležnost."

"Izjemno sem hvaležna, da sem naredila ta korak – ne samo zaradi rezultatov, ampak tudi zaradi vsega, kar sem se v zadnjih mesecih naučila na tej poti." "Po treh mesecih druženja sem presrečna." "S 95 na 72 kg! Sem mama štirih fantov, stara 44 let in do konca življenja bom hvaležna najstarejšemu sinu, ki me je pripeljal do Patricie in Fit akademije." "Izgubila sem skoraj 50 kg. Ne samo, da mi tečejo solze, ko pišem tole, ampak čutim hvaležnost." Tudi vi kdaj sanjate o tem, da bi se počutili bolje v svojem telesu, pridobili samozavest in našli energijo, ki ste jo nekoč že imeli? Zdaj je pravi trenutek, da te sanje uresničite. 27. januarja se začenja že petnajsta Fit akademija , ki je več kot le vadbeni program – je potovanje do celostne preobrazbe, boljšega počutja in večje samozavesti.

Celoten program Fit akademije so oblikovali strokovnjaki s področij telesne vadbe in zdrave prehrane, zasnovan je na preprost in dostopen način. Ne zahteva odrekanja ali veliko časa, cena pa je trenutno znižana na 27,9 evra. Ob nakupu Fit akademija ostane vaša za vedno! Udeležencem pomaga izboljšati prehranjevalne navade korak za korakom in vključiti telesno aktivnost v vsakdanje življenje, kar je kakovost življenja izboljšalo že več kot 70 tisoč Slovenkam in Slovencem. Prijave so že odprte!

Kaj vse prinaša Fit akademija 15, preverite tukaj:

Skupna vrednost celotnega programa je 830 evrov. Tokrat ga dobite za 27,9 evra in je vaš za vedno. Začnite s Fit akademijo in se pridružite zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.





Ko se odločitev za spremembo obrestuje

Glavna cilja programa sta osebni napredek in zadovoljstvo vsake posameznice. Patricia Pangeršič, ustanoviteljica Fit akademije, spodbuja vse udeleženke, da svoje rezultate dokumentirajo zase – fotografiranje "prej in potem" je namreč odlična motivacija in dokaz, kako daleč ste prišli na poti do svojega cilja. Tiste, ki pa so pripravljene svojo fotografijo tudi deliti z drugimi, se potegujejo za denarno nagrado. Ni pa deljenje fotografije pogoj za sodelovanje v programu.

Že več kot 70 tisoč Slovenk in Slovencev se je podalo na to pot in rezultati govorijo sami zase.

Preverite še več izkušenj udeleženk na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu. Naj vas fotografije prej in potem navdihnejo, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Zakaj je Fit akademija 15 drugačna od drugih programov? Prilagojen vadbeni načrt : vsak trening je zasnovan tako, da ga zlahka prilagodite svojim potrebam, ciljem in fizični pripravljenosti.

: vsak trening je zasnovan tako, da ga zlahka prilagodite svojim potrebam, ciljem in fizični pripravljenosti. Podpora strokovnjakov : na tej poti je z vami ekipa izkušenih trenerjev in prehranskih svetovalcev.

: na tej poti je z vami ekipa izkušenih trenerjev in prehranskih svetovalcev. Motivacijska skupnost : skupnosti ljudi, ki imajo enak cilj – boljše počutje in zdrav način življenja –, med seboj deli rezultate in se medsebojno motivira.

: skupnosti ljudi, ki imajo enak cilj – boljše počutje in zdrav način življenja –, med seboj deli rezultate in se medsebojno motivira. Trajni rezultati: naučili se boste, kako vzdrževati zdrav vsakdan, obdržati pridobljene rezultate in uživati v novem življenjskem slogu tudi po koncu programa.

Premium dostop je vaša prednost na poti do preobrazbe

Fit akademija 15 ponuja možnost nadgradnje vašega programa – premium dostop do ekskluzivnih vsebin, ki bo vašo preobrazbo popeljal še na višjo raven. Premium dostop ponuja dodatne module, in sicer Fit korakanje, tabato in Fit dance, s katerimi boste lahko še hitreje dosegli rezultate. Poleg tega vključuje tudi priljubljen program Fit jutro, ki vam pomaga, da začnete dan polni energije.

S premium dostopom dobite tudi ekskluziven dostop do 14 receptov tekmovalcev MasterChefa, Luke in Lidije. Recepti niso le okusni, pač pa tudi prilagojeni zdravemu življenjskemu slogu, ki vas bo podpiral na vaši poti.

MasterChefa Luka in Lidija vam v Fit akademiji 15 razkrijeta svoje priljubljene recepte. Foto: Fit akademija

Ob nakupu Fit akademije 15 je premium dostop lahko vaš za dodatnih deset evrov. Izkoristite priložnost in doživite svojo preobrazbo v najboljši možni luči!

Najboljša odločitev, ki jo lahko sprejmete

Čeprav so prvi koraki najtežji, je vsak trud vreden. S Fit akademijo 15 ne pridobite le boljšega telesa, temveč tudi boljše počutje, več energije in notranjo moč, ki vas bo spremljala na vseh področjih življenja.

Ali ste pripravljeni narediti nekaj zase? Potem se prijavite na Fit akademijo 15 in postanite del skupnosti, ki spreminja življenja.

FIT AKADEMIJA 15 VAS NAGRADI Foto: Fit akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred akademijo in po njenem koncu. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA15. Pridružite se in osvojite boljše počutje in še dodatno nagrado za svoj trud! prvo mesto = tisoč evrov

= tisoč evrov drugo mesto = 800 evrov

= 800 evrov tretje mesto = 500 evrov



Več o Fit akademiji: