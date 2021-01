Kako lahko znanost pomaga staršem in skrbnikom v epidemiji? #video

V času epidemije se je začela preventivna kampanja Znanost o skrbi, katere namen je ponuditi v teh težkih časih otrokom, mladostnikom in njihovim staršem oziroma skrbnikom koristne nasvete za izboljšanje telesnega in duševnega zdravja celotne družine.

Takšna pobuda je lahko učinkovita naložba v dobro počutje otrok in mladih ter njihovih družin in celotnih skupnosti. Poslušanje otrok in mladih je namreč prvi korak, ki jim pomaga, da rastejo zdravo in varno.

"Teme, ki so vključene v kampanjo, so zlasti pomen naklonjenosti, skupnih družinskih aktivnosti, aktivnega poslušanja, igre, potrpežljivosti, pohvale, telesne aktivnosti, informiranja o spletni varnosti, vsakdanjih rutin, ohranjanja aktivnosti skozi daljše obdobje, vključevanja staršev in skrbnikov v aktivnosti otrok ter družinskih pravil," je pojasnil Matej Košir, direktor Inštituta za raziskave in razvoj Utrip in vodja mreže Preventivna platforma.

Pripravili so različne videe, ki prikazujejo pomen pohvale, igre, telesne aktivnosti, naklonjenosti in druge, ki si jih lahko ogledate tukaj.

Orodja za pristope, ki delujejo tudi v "normalnih" časih

"Kampanja na kratek in jasen način lepo povzema glavna sporočila tudi iz celovitega, na dokazih temelječega družinskega Programa krepitve družin, ki ga v Sloveniji izvajamo že skoraj deset let. Ker ne moremo biti v fizičnih stikih z družinami, se nam zdi dopolnitev programa s prijetnimi in toplimi videovsebinami odlična rešitev. Ponujajo nam možnost, da na plano prikličemo orodja oziroma pristope, ki imajo znanstveno osnovo in preverjeno delujejo. Tudi v "normalnih" časih", je ob tem dodala Sanela Talić, vodja preventivnih programov na Inštitutu Utrip.

Iz Urada OZN za droge in kriminal (UNODC) pa so sporočili, da je pomembno, da starši in skrbniki v takšnih okoliščinah vedo, da niso sami in da so njihovi občutki "povsem običajne reakcije v negotovih razmerah". Medtem ko lahko izolacija predstavlja priložnost za druženje in razvoj odnosov z otroki, bodo obenem mnogi starši in skrbniki deležni nasprotujočih si občutkov in prioritet ter praktičnih izzivov".

