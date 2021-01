Da bi zmanjšali onesnaženost zraka, so v Milanu začeli uvajati omejevanje kajenja na prostem. Za zdaj prepoved velja le na nekaj javnih površinah, do leta 2025 naj bi jo razširili na vse.

Župan Milana Giuseppe Sala želi do leta 2025 uvesti prepoved kajenja na vseh javnih površinah, prve omejitve pa so začele veljati že ta teden. Od torka tako ni dovoljeno kajenje v parkih in na drugih mestnih zelenih površinah, na postajališčih mestnih avtobusov in tramvajev, na telovadnih in rekreacijskih površinah, vključno s stadioni, ter na otroških igriščih in pokopališčih.

Prepoved je sicer za zdaj precej blaga: velja namreč le, če se kadilec na teh površinah od drugih ljudi ne more odmakniti za vsaj deset metrov. Prav tako v prepoved niso vključene elektronske cigarete.

Foto: Reuters

V finančni, industrijski in modni prestolnici Italije so se za omejevanje kajenja na prostem odločili, da bi s tem med drugim zmanjšali tudi onesnaženost zraka, navaja BBC.

V Milanu so namreč po kakovosti zraka na repu mest v tem delu Evrope, kar želijo zdaj spremeniti z dolgoročno strategijo - ob omejevanju kajenja na prostem ta zajema tudi omejitve cestnega prometa in drugih virov škodljivih izpustov.

Foto: Getty Images

Po besedah mestnega svetnika Marca Granellija ima omejevanje kajenja na javnih površinah dva cilja - ob zmanjševanju onesnaženosti zraka z delci PM10 (kajenje naj bi k temu prispevalo za osem odstotkov deleža) seveda želijo izboljšati tudi zdravje prebivalcev.

Za kršitve prepovedi kajenja so po poročanju italijanskih medijev zagrožene kazni od 40 do 240 evrov, čeprav nameravajo mestni redarji kršitelje sprva predvsem "seznanjati s prepovedjo".

