Zdravstveni ministri članic EU pozivajo k zaščiti pred tobačnim dimom in aerosoli

Zdravstveni ministri članic EU so podprli priporočilo, katerega cilj je zmanjšati izpostavljenost pasivnemu kajenju in aerosolom, so danes sporočili v Bruslju. Priporočilo članice EU med drugim spodbuja, naj v skladu s predlogom Evropske komisije razširijo območja prepovedi kajenja na prostem.

Evropska komisija je septembra predlagala razširitev območij prepovedi kajenja, s čimer naj bi nekadilce, zlasti otroke in mladino, zaščitili pred pasivnim kajenjem, obenem pa bi prispevali k zmanjšanju števila smrti zaradi raka. Prepoved bi veljala tako za običajne kot elektronske cigarete in uparjalnike.

Območja prepovedi kajenja

Dodatna območja prepovedi bi skladno s predlogom uvedli predvsem tam, kjer se zbirajo otroci in mladi, na primer na igriščih, bazenih, postajališčih javnega prevoza, v zabaviščnih parkih ter neposredni bližini izobraževalnih in zdravstvenih ustanov. Evropskemu parlamentu se pretekli teden ni uspelo dogovoriti o skupnem stališču glede predloga.

So pa zdravstveni ministri članic danes podprli nezavezujoče priporočilo, katerega cilj je zmanjšati izpostavljenost pasivnemu kajenju in do leta 2040 doseči, da bo tobačne izdelke v EU uporabljalo manj kot pet odstotkov prebivalcev. Priporočilo članice spodbuja, naj razširijo območja prepovedi kajenja na prostem, med drugim tudi na terase restavracij.

Čeprav so ministri priporočilo podprli, pa to še ne pomeni, da se bo razširitev prepovedi tudi dejansko uveljavila, saj zdravstveno politiko urejajo članice same.