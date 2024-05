Vse več mladih kadi na avtobusih, tako bodo ukrepali na LPP

Na ljubljanskih mestnih avtobusih so v zadnjem času zaznali povečano uporabo tobačnih izdelkov med mladimi. Zato je LPP danes na avtobusih in družbenih omrežjih začel kampanjo ozaveščanja mladih Ne mi megle prodajat s ciljem ozaveščanja. Junija se bo začel nadzor, pri čemer bodo ob kršitvah izrekali tudi globe.

Namestnik direktorja javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP) Rok Vihar je na današnji novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedal, da so v zadnjem času zaznali kajenje v avtobusih LPP, in sicer so številni posamezniki začeli uporabljati določene skupine tobačnih izdelkov. Gre predvsem za dijake, največ kršitev pa zaznavajo po koncu pouka oziroma med 14. in 16. uro.

Glede na to, da na LPP sicer ne beležijo veliko kršitev prepovedi uporabe klasičnih cigaret, pa gre v tem primeru po njegovih navedbah zgolj za kajenje novodobnih elektronskih cigarete oz. vejpov. "Sklepamo, da si morda nekateri mladostniki napačno razlagajo, za kakšen tip produkta gre, in zmotno mislijo, da je uporaba vejpov v zaprtih in javnih prostorih dopustna," pravi Vihar.

Kot je poudaril, je namen kampanje, da se jasno pove, da gre tukaj prav tako za tobačni izdelek in da je uporaba v zaprtih prostorih v avtobusih prepovedana. "Cilj kampanje je, da zagotovimo varne in udobne pogoje za potovanje z avtobusom za vse skupine uporabnikov. Kajenje v zaprtih prostorih ni samo zdravju škodljivo in neprijetno za preostale udeležence, je tudi v nasprotju z zakonom," je pojasnil.

Poostren nadzor uporabe tobačnih izdelkov, nato sledijo sankcije

Zaradi tega so se s to problematiko soočili dvostopenjsko. V prvem koraku bodo zagnali kampanjo ozaveščanja, ki se bo osredotočila na ciljno skupino mladih, v drugem koraku pa bodo poostrili nadzor uporabe tobačnih izdelkov na avtobusih. "Če tega sporočila ne bodo dojeli, sledijo določene sankcije," je dejal. Dodal je, da so k tej akciji pristopili skupaj z Molom, zdravstvenim inšpektoratom in mestnim redarstvom.

Vodja ljubljanskega odseka za marketing Karmen Žirovnik je pojasnila, da mlade najbolj dosežejo v avtobusih, kjer težave zaznavajo. Danes se začenja kampanja tudi na družbenih omrežjih LPP, prihodnji teden pa še na kanalih in omrežjih Mola, je povedala in dodala, da bo osrednjo vlogo igral TikTok, kjer ima Mol že deset tisoč sledilcev, v srednjih šolah pa bo klasično oglaševanje s plakati.

Za kajenje na avtobusu 125 evrov globe

Barbara Kocjan Slapar iz zdravstvenega inšpektorata je opozorila, da na terenu zaznavajo, da državljani ne vedo, ali so ti novodobni tobačni izdelki, kot so vejpi, prepovedani v zaprtih prostorih. "Zakon to prepoveduje v vseh vozilih v prisotnosti mladoletnih oseb, zagrožena globa je 250 evrov. Prav tako je prepovedano kajenje v vseh zaprtih prostorih, med katere spadajo tudi avtobusi, predvidena globa je 125 evrov, konec maja, ko nastopi tudi novela zakona, je mogoč izrek te globe tudi v razponu do pet tisoč evrov," je pojasnila. Dodala je, da bodo junija s pristojnimi organi "šli v nadzor".