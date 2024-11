V Evropskem parlamentu se niso dogovorili o skupnem stališču glede morebitne razširitve prepovedi kajenja na prostem, ki jo je septembra predlagala Evropska komisija, so danes sporočili v Strasbourgu. Cilj predloga Komisije je zmanjšati število smrti zaradi raka in zaščititi ljudi pred pasivnim kajenjem.

Evropski poslanci so sicer predloge za razširitev prepovedi načeloma pozdravili, vendar se pri usklajevanju niso strinjali glede podrobnosti.

Socialisti (S&D) so denimo predlagali, da prepoved ne bi veljala le za običajne tobačne izdelke, temveč tudi za uparjalnike in elektronske cigarete, česar pa nekateri njihovi kolegi niso podprli. Večine za sprejetje resolucije tako ni bilo.

Ne glede na to bodo o predlogu Komisije prihodnji teden razpravljale in odločale države članice EU. A tudi če ga podprejo, to še ne pomeni, da se bo razširitev prepovedi uveljavila, saj zdravstveno politiko urejajo članice same, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prepoved naj ne bi veljala samo za cigarete

Evropska komisija je septembra predlagala uvedbo več območij prepovedi kajenja, s čimer bi nekadilce, zlasti otroke in mladino, zaščitili pred pasivnim kajenjem, obenem pa bi prispevali tudi k zmanjšanju števila primerov smrti zaradi raka. Prepoved naj bi veljala tako za običajne kot za elektronske cigarete in uparjalnike.

Dodatna območja prepovedi bi v skladu s predlogom Komisije uvedli predvsem tam, kjer se zbirajo otroci in mladi, denimo na igriščih, v zabaviščnih parkih, na bazenih, v neposredni bližini izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter na postajališčih javnega prevoza.