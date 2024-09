Na Hrvaškem nove omejitve za kadilce: bo še dovoljeno kaditi v lokalih?

Na Hrvaškem je v javni razpravi predlog sprememb zakona o omejitvi uporabe tobačnih in sorodnih izdelkov. Hrvaška vlada želi z njim dodatno omejiti uporabo segrevanih tobačnih izdelkov in tudi prodajo nikotinskih izdelkov, ki so mladoletnikom zdaj še vedno dostopni.

Če bodo zakon sprejeli, bo v javnih prostorih, kjer je bilo do zdaj prepovedano kajenje cigaret in e-cigaret, prepovedana tudi uporaba segrevanih tobačnih izdelkov.

Na Hrvaškem je sicer še vedno dovoljeno kajenje tobačnih izdelkov v zaprtih prostorih gostinskih lokalov, a v fizično ločenih prostorih. Tako bo ostalo tudi po sprejetju novega zakona.

Nekateri nikotinski izdelki so mladoletnikom še vedno dostopni

Novi zakon bo mlajšim od 18 let prepovedal tudi prodajo nikotinskih izdelkov, med njimi nikotinskih vrečk, brezdimnih tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje. Nekateri nikotinski izdelki, med njimi tudi nikotinske vrečke, so mladoletnikom namreč še vedno dostopni, saj gre za izdelek, ki na Hrvaškem sploh ni zakonsko opredeljen.

Kot poudarjajo na ministrstvu za zdravje, predlagani zakon uvaja tudi možnost začasne prepovedi novih škodljivih izdelkov, ki se nenehno pojavljajo na trgu. Začasna prepoved bi trajala do 12 mesecev, za to spremembo pa so se na ministrstvu odločili prav zaradi izkušnje z nikotinskimi vrečkami.

Na Hrvaškem kadi približno tretjina prebivalcev

Nadzor nad izvajanjem zakona bodo opravljali sanitarni inšpektorji. Kazni za pravne osebe bodo znašale od 260 do 2650 evrov, za kadilce, ki ne bodo upoštevali zakona, 130 evrov.

Predlagane rešitve po besedah hrvaškega ministra za zdravje Vilija Beroša sledijo smernicam Evropske komisije, ki je opozorila, da je uporaba tobačnih izdelkov za najmanj deset odstotkov porasla v petih članicah EU, med katerimi je tudi Hrvaška.

Na Hrvaškem kadi približno tretjina prebivalcev, za posledicami kajenja pa po navedbah vlade vsako leto umre približno devet tisoč ljudi ali vsaka peta umrla oseba.