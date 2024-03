Poslanci danes o tobačnih izdelkih ter predlogu zakona o paliativni in hospic oskrbi

Državni zbor bo nadaljeval redno sejo, na kateri bodo med drugim v drugi obravnavi razpravljali o predlogu novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter predlogu zakona o paliativni in hospic oskrbi. Poslanci bodo o predlogih zakonov glasovali jutri.

Poslanci bodo v okviru druge obravnave razpravljali o vladnem predlogu novele o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Predlog prepoveduje arome v ogrevanih tobačnih izdelkih (razen tobaka), v elektronskih cigaretah pa vse arome (razen tobaka). Regulira tudi uporabo nikotinskih vrečk in ukinja kadilnice.

Predlog v nacionalno zakonodajo prenaša evropsko direktivo. Z omejevanjem arom v tobačnih in povezanih izdelkih želijo zaščititi zdravje, predvsem otrok in mladostnikov. Naklonjenost predlogu so 12. marca na seji odbora za zdravstvo izrazile vse poslanske skupine.

Poslanci bodo v prvi obravnavi razpravljali o predlogu zakona o paliativni in hospic oskrbi, ki ga je SDS vložila oktobra. Predlagajo, da bi paliativno oskrbo, ki bi vključevala zdravstveno nego in psihosocialno podporo, v celoti vključili v storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot izhaja iz predloga novele, bi paliativno oskrbo izvajali na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.