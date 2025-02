V državah z evrom so se januarja najbolj podražile storitve, in sicer za 3,9 odstotka. Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili v povprečju 2,3 odstotka dražji kot januarja lani, energenti za 1,8 odstotka in neenergetske industrijske dobrine za 0,5 odstotka.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energije, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je januarja ostala pri 2,7 odstotka.

Najvišjo medletno inflacijo med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, so imele januarja Hrvaška (5,0 odstotka), Belgija (4,4 odstotka) in Slovaška (4,1 odstotka). Najnižja je bila na Irskem (1,5 odstotka) in Finskem (1,6 odstotka).

V Sloveniji je bila letna stopnja rasti harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja kot evropsko merilo inflacije, januarja po prvih ocenah 2,3-odstotna. Na mesečni ravni so se cene v povprečju znižale za 0,3 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.