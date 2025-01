Eurostat potrdil 2,4-odstotno inflacijo na območju evra

Decembra 2023 je bila inflacija v območju z evrom 2,9-odstotna, v EU pa 3,4-odstotna. Novembra lani je bila medtem inflacija v območju s skupno valuto 2,2-odstotna, v EU pa 2,5-odstotna, so danes sporočili iz Eurostata.

Slovenija malo pod povprečjem evroobmočja

Najnižje stopnje inflacije so na letni ravni beležile Irska (1,0 odstotka), Italija (1,4 odstotka), Luksemburg, Finska in Švedska (vse po 1,6 odstotka), najvišje pa Romunija (5,5 odstotka), Madžarska (4,8 odstotka) in Hrvaška (4,5 odstotka).

V primerjavi z novembrom je letna stopnja inflacije padla v sedmih članicah, stabilna je ostala v eni, pospešila pa se je v 19, so še zapisali evropski statistiki.

Decembra so k inflaciji največ prispevale dražje storitve (+1,78 odstotne točke), sledili so hrana, alkohol in tobak (+0,51 odstotne točke), industrijski proizvodi brez energentov (+0,13 odstotne točke) in energenti (+0,01 odstotne točke).