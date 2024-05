V soboto bo izolske ulice napolnila že 20. izvedba etnološke prireditve Praznik oljk, vina in rib. Svoje pridelke bodo razstavljali vinarji in oljkarji, poleg njih pa se bodo predstavili tudi ponudniki drugih dobrot ter ročnih in umetniških obrti. Dogodek bi moral sprva potekati tudi danes, a so ga zaradi slabe vremenske napovedi odpovedali.

Na prireditvenem prostoru na Verdijevi in Ljubljanski ulici ter na Manziolijevem trgu bodo številni ponudniki v soboto med 19. uro in polnočjo ponujali svoje pridelke, dobro poskrbljeno pa bo tudi za gostinsko ponudbo ribjih jedi, predvsem brodeta, sardel, testenin z morskimi sadeži in preostalih dobrot primorske regije. Skupno se bo na prireditvi predstavilo več kot 40 ponudnikov. Na prireditvi bodo razglasili tudi zmagovalce natečaja za županovo vino in olje za leto 2024.

Kot so povedali na Občini Izola, so poskrbeli tudi za pester spremljevalni program. Tako se bodo lahko obiskovalci med drugim zabavali ob zvokih glasbenikov, kot so Klapa Lungomare, Ante Dupendante in Duo Ajdčao, ki bodo nastopili na Manziolijevem trgu.

K dogodku so pristopili bolj trajnostno

Še pred dogodkom pa je nova direktorica Centra za kulturo, šport in prireditve Izola Vesna Rebec poudarila, da so letos k dogodku pristopili bolj trajnostno. Sprva so zmanjšali porabo letakov in namesto njih uvedli panoje, kjer si bodo lahko obiskovalci s QR-kodo poskenirali zemljevid dogajanja in seznam ponudnikov, takšne kode pa bodo na voljo tudi pri vseh ponudnikih. Prek njih bodo lahko obiskovalci izvedeli več o ponudnikih in s čim vse se ukvarjajo.

Prav tako so na prireditvi povečali število pitnikov, s čimer želijo obiskovalce spodbuditi k manjši porabi plastenk. Prav tako so organizatorji za nakup pripravili steklenice, za nakup pa bodo na voljo tudi stekleni kozarci.

