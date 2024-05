Znano je, kdaj bodo v Ljubljani odprli prvi KFC

Restavraciji odpirajo še v nakupovalnem središču BTC v nekdanjih prostorih Arene, ki stoji nasproti Koloseja, in na Čopovi ulici pod McDonald’som, kjer je bila včasih trgovina s športno opremo Tomas Sport. Poslovanje bo vodilo podjetje Global Fast Food S, ki ga vodi gruzijski državljan Revaz Saakadze. Za direktorja je bil imenovan Tibor Žigmond.

Kot še poroča Forbes Slovenija, bodo omenjeni restavraciji odprli proti koncu julija, saj so nastale zamude pri urejanju dovoljenj, medtem ko bo otvoritev restavracije na Viču že v soboto, 15. junija. Tam je že mogoče videti napis KFC.

Ocvrt piščanec v različnih oblikah

V Sloveniji tovrstno restavracijo s hitro prehrano sicer že imamo. Pred sedmimi leti so jo odprli v Spodnjem Dobrenju pri Mariboru. Mariborska poslovalnica deluje prek podjetja AmRest Adria 2, ki je bilo ustanovljeno leta 2012. Lansko leto so ustvarili 1,8 milijona evrov prihodkov in 121 tisoč evrov dobička.

KFC (Kentucky Fried Chicken) je ameriška veriga restavracij s hitro prehrano, kjer ponujajo ocvrtega piščanca v različnih oblikah. Velja za drugo največjo podjetje s hitro prehrano na svetu z več kot 30 tisoč poslovalnicami po vsem svetu. Na prvem mestu je McDonald's.

Preberite tudi: