Izlet v Trst: kaj si morate ogledati?

Pred nami je sončen konec tedna, zato ga izkoristite za izlet v naravo, mesto ali na morje. Odpravite se lahko tudi zunaj meja Slovenije, odlična izbira bi bila bližnja Italija, ki ponuja naravo, morje, mesto, dobro kulinariko in po vrhu še odlično kavo. Eno izmed takšnih mest, ki ponuja vse to in še več, je Trst. Če vas zanima, kaj si je tam vredno ogledati, kje jesti in kje dobiti najboljšo kavo, berite naprej.

Piazza Unità d'Italia

Ob prihodu v to čudovito mesto se boste najverjetneje najprej ustavili na Piazza Unità d'Italia, Trgu enotnosti Italije, kjer si lahko ogledate italijansko arhitekturo, ki krasi stara mestna jedra. Tukaj si lahko privoščite kozarec aperol spritza, ki vas vsekakor ne bo razočaral. Velja namreč za enega izmed boljših. Če niste ljubitelji alkohola, pa si kot pravi Italijani naročite espreso, ki bo poskrbel za dodatno energijo – ta vam bo pri raziskovanju tega pristaniškega mesta prišla še kako prav.

Privoščite si aperol ali kavo na glavnem trgu. Foto: Shutterstock

Eataly

Gre za eno izmed največjih pokritih tržnic italijanske gastronomije. Našli jo boste v nekdanjem pristaniškem skladišču vin, ki je staro več kot sto let. Če ste kulinarični navdušenec, je za vas obisk tržnice obvezen. Tam boste našli sadje, zelenjavo, italijanske sestavine, vina, restavracije in še več. Verjamemo, da boste nad raznoliko ponudbo navdušeni.

Grad Miramare

V neposredni bližini mesta je dvorec Miramare, od koder se razprostira čudovit razgled na morje, estetsko zasnovano arhitekturo z lepo urejeno okolico. Do njega vodi potka ob morju, ki bo poskrbela, da se boste nadihali svežega morskega zraka. Grad Miramare vas vsekakor ne bo razočaral, zato poskrbite, da ga vključite v svoj dnevni načrt.

Dvorec Miramare Foto: Shutterstock

Museo del mare

Morski muzej vas bo navdušil z razstavo vsega, kar je povezano z morjem – od modelov ladij do najdb iz morskih globin.

Teatro Romano

Blizu glavnega trga je rimski teater, ki so ga zgradili stari Rimljani. Krasijo ga rimski kipi in arhitektura iz prvega stoletja.

Rimski teater iz prvega stoletja Foto: Shutterstock

Castello di San Giusto

Grad na hribu nad Trstom so zgradili že Habsburžani in v njem živeli med 15. in 17. stoletjem. Najdete ga na naslovu Piazza della Cattedrale 3.

Grad nad Trstom z bogato zgodovino Foto: Shutterstock

Antico Caffè San Marco

V Trstu je tržaška kavarna z dunajskim pridihom, ki so jo odprli leta 1914. Tja so zahajali tudi veliki italijanski pisatelji in ta pridih ohranjajo še danes, tako da večkrat organizirajo literarne dogodke. Velika prednost kavarne, ki je hkrati tudi restavracija in slaščičarna, je gotovo ta, da je del prostora namenjen knjigarni.

Picerija Da Michele

Če ste v Italiji, si privoščite pravo italijansko pico. V Trstu je pravi naslov picerija Da Michele, podružnica najslavnejše neapeljske picerije z istim imenom, kjer lahko poskusite, kakšne so najboljše tradicionalne napolitanske pice.

Nakupovanje v Italiji vas ne bo razočaralo

V mestnem jedru je veliko trgovin, kot so Max Mara, Kiko, Zara, Sephora, Intimissimi, H&M in druge. Če bi se želeli odpraviti v nakupovalno središče, obiščite veleblagovnico Coin Excelsior, kjer so naprodaj znamke Jo Malone, Chanel, Dior, Tom Ford, Rituals in druge.