Središče Ajdovščine bodo zavzeli Rimljani

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Rimljani v Ajdovščini, bolšji sejem v Ljubljani

V Ajdovščini prihajajoči konec tedna pripravljajo prav poseben dogodek za tiste, ki jih zanima poznoantična kultura. Med petkom in nedeljo bodo središče mesta zavzeli Rimljani in uprizorili bitko, ki je zaznamovala tok zgodovine. Na festivalu Ad Fluvium Frigidum se bo zbralo več kot sto uprizoriteljev iz desetih evropskih držav, ki bodo med grajskim obzidjem postavili svoj tabor, urili vojake, kuhali rimsko hrano in se družili z obiskovalci. Med vrhunci tridnevnega dogodka bodo vojaška parada, poznoantična modna revija in uprizoritev bitke pri Frigidu (Mrzli reki). Potekale bodo tudi raznovrstne delavnice in glasbeni dogodki.

Vroči poletni večeri so kot nalašč za preživljanje časa s prijatelji ali družino. Večer vam lahko popestri ogled filma na travniku pod zvezdnim nebom v Arboretumu Volčji Potok. V sklopu filmskih večerov v Arboretumu je v petek na sporedu akcijska komedija Deadpool & Wolverine, v soboto pa animirana družinska komedija Vrvež v moji glavi 2. Prineste kokice in pijačo ter uživajte v družbi filmskih junakov.

Ljubitelji starin, umetniških del in drugih predmetov, ki imajo zbiralsko ali nostalgično vrednost, se lahko v nedeljo udeležite bolšjega sejma starin v Ljubljani. Na Bregu ob Ljubljanici bodo med drugim naprodaj pohištvo, okrasni predmeti in posoda, ki še niso izgubili svoje uporabne vrednosti. Na sejmu boste lahko odkrili številne najdbe, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej ter so zaradi tega še bolj osupljive in posebne.

Na sejmu bodo naprodaj pohištvo, okrasni predmeti in posoda, ki še niso izgubili svoje uporabne vrednosti. Foto: Matej Kastelic/Mostphotos

Romantika v Kranju in na Ptuju

Če imate namesto Rimljanov, filmskih junakov in starin raje glasbo, je ta vikend poskrbljeno tudi za vas. V okviru Prešernega poletja v Kranju se lahko udeležite dveh edinstvenih koncertov. V petek bo tam nastopil trenutno eden najbolj iskanih slovenskih izvajalcev Žan Serčič. Z njegovo skupino Šakali bodo poskrbeli za romantično glasbo, karizmo in pozitivno energijo. V soboto pa bo na istem odru nastopila še legendarna punk rock skupina Niet, ki letos obeležuje 40-letnico delovanja.

Tudi na Ptuju sta na sporedu dva koncerta. V petek pripravljajo koncert zasedbe Cubismo, katere člani prihajajo iz štirih držav (Slovenije, Hrvaške, Kube in Venezuele). Skupina, ki je nastala leta 1995 v Zagrebu, srca občinstva osvaja z energično plesno glasbo, ki vključuje latinskoameriški jazz in salso. Nastopili bodo na dvorišču minoritskega samostana. V soboto pa je na Mestni tržnici Ptuj načrtovan koncert Magnifica, ki letošnje leto praznuje 30. obletnico glasbenih začetkov. Pred načrtovanim koncertom v parku Tivoli, s katerim imajo organizatorji nemalo težav, koncertira po različnih slovenskih krajih in s svojo glasbo riše svet brez mej.

Dogajalo se bo tudi v Ljubnem ob Savinji, kjer na dvodnevni festival Flosfest 2024 prihajajo slovenske glasbene skupine različnih zvrsti. Festival je na sporedu že od leta 2003 in je postal neizogiben del poletne festivalske scene. Vsako leto privabi okoli štiri tisoč obiskovalcev, ki se zberejo, da bi doživeli edinstveno glasbeno in družabno doživetje v okolju Zgornje Savinjske doline. Na letošnjem dogodku bodo v petek nastopili Zmelkoow, Rock Partyzani in Up N'Downs, v soboto pa Big Foot Mama, Batista Cadillac, Mambo Kings in Cherry Flavoured. Organizatorji tudi letos obljubljajo nepozabne spomine.

Ta konec tedna se ob reki Kolpi odvija še glasbeni festival Castle, na katerem v vseh dneh pričakujejo več kot 10 tisoč obiskovalcev. V petek bodo oder zavzeli Ice on Fire, Fed Horses, Tabu, Magnifico, Big Foot Mama, Baby Lasagna ter Pero Lovšin in Španski borci. V soboto pa bodo nastopili Klon, Gušti, Kokosy, Hamo & Tribute 2 Love, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Prljavo kazalište in Šank Rock. Organizatorji udeležencem festivala tudi tokrat omogočajo kampiranje ob reki Kolpi.

Žan Serčič velja za trenutno enega najbolj priljubljenih in iskanih glasbenikov pri nas. Foto: Lea Remic Valenti

Ne pozabite na gasilske veselice

Seznam gasilskih veselic, ki so v zadnjih letih še posebej priljubljene med mladimi, je tudi ta konec tedna poln dogodkov. V nekaterih krajih po Sloveniji bodo veselice potekale kar dva dni. Tako bo denimo v Stojncih (Markovci), kjer pripravljajo tradicionalno Aninsko noč. V petek bodo tam nastopili Grupa Vigor, Domen Kumer, Skater in DJ Dutie, v soboto pa Ansambel Aktual in Ansambel Saša Avsenika. Dvodnevno zabavo obljubljajo tudi v Moravčah, kjer je na sporedu Moravška noč. V petek bodo obiskovalce zabavali Raubarji, v soboto pa skupina Vzrock.

Med glasbenimi dogodki, na katerih bo zagotovo poskrbljeno za dobro zabavo, v petek priporočamo še veselico v Tepanjah (Slovenske Konjice), kjer bodo zbrane zabavali Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, ter tradicionalno slovensko noč v Punatu (otok Krk), kjer bo nastopila skupina Calypso. V soboto pa se lahko odpeljete na veselico v okolico Zagorja ob Savi (Padež) z Ansamblom Stil, v Dolenjo vas pri Cerknici s Čuki, v Krško (Stranje) z Gadi ali Rogašovce (Ropoča) z Ivano Kovač.

Na Aninski noči v Stojncih bo med drugim nastopila tudi priljubljena hrvaška skupina Vigor. Foto: Mediaspeed

Razvajanje brbončic na več lokacijah

Ljubiteljem kulinarike je ta konec tedna na voljo več dogodkov za razvajanje brbončic. V petek se bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tradicionalno odvijala Odprta kuhna. V soboto se slednja seli še na Ptuj, kjer bo med 11. in 21. uro na voljo bogata ponudba jedi v spremljavi odličnega vina, piva, koktejlov in drugih osvežilnih napitkov.

V okviru poletja v Kamniku je vsak petek na sporedu tudi Kul(inarični) petek. Tamkajšnji park Evropa se tako spremeni v družabno shajališče ljubiteljev lokalne kulinarike. Park se napolni s stojnicami s pestro kulinarično ponudbo gostincev iz Kamnika in okolice, izkušnjo pa dopolnijo domači pivovarji in različni glasbeniki.

Odprta kuhna v Ljubljani je po nekaj tednih premora zaradi ogledov tekem evropskega prvenstva v Nemčiji znova na običajni lokaciji na Pogačarjevem trgu. Foto: Pilar Ceferin

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi boste popestrili svoj konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

