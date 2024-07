Izogibajte se temu trendu, ki kroži po družbenih omrežjih

Eden izmed viralnih nasvetov za posvetlitev las vključuje limono in sonce. Dekleta po vsem svetu si na lase nanašajo limonin sok in se nato izpostavljajo soncu. Ta trik obljublja hitro in naravno izboljšanje videza. Čeprav se ta metoda morda zdi privlačna in enostavna, ima številne pomanjkljivosti in potencialne nevarnosti, ki jih ne smete spregledati. V nadaljevanju vam razkrijemo, kako lahko s tem škodujete svojim lasem in koži.

Kako deluje trik z limono?

Limonin sok vsebuje citronsko kislino, ki ima belilne lastnosti. Ko citronska kislina pride v stik s sončno svetlobo, lahko povzroči posvetlitev las. UV-žarki aktivirajo kisline v limoni, kar povzroči oksidacijo melanina v laseh in s tem njihovo posvetlitev.

Privlačen trik, ki povzroča številne nevarnosti

Limona izsuši lase

Citronska kislina je zelo močna in lahko izsuši lase. Lasje potrebujejo določeno raven vlage, da ostanejo zdravi in elastični. Limona iz las odstrani naravna olja, zaradi česar postanejo krhki, lomljivi in nagnjeni k cepljenju.

Draženje lasišča

Kisla narava limoninega soka lahko draži lasišče, še posebej če imate občutljivo kožo. To lahko privede do srbenja, rdečice in celo ranic, kar je neprijetno in boleče – še posebej takrat, ko pridemo v stik s slano vodo.

Poleti lasje zahtevajo dodatno nego. Foto: Shutterstock

Vaša barva bo neenakomerna

Uporaba limoninega soka lahko povzroči neenakomerno posvetlitev las, saj je težko enakomerno nanesti sok po celotni dolžini las. Rezultat so lahko lise in prameni različnih odtenkov, kar ni privlačno.

Hitro nastanejo tudi dolgotrajne poškodbe

Ponavljajoča se uporaba limone in izpostavljenost soncu lahko trajno poškodujeta strukturo las. Lasje postanejo tanjši in manj odporni proti mehanskim poškodbam, kar pomeni, da se bodo hitreje lomili in težje obnavljali.

Bodite prijazni do svojih las. Foto: Shutterstock

Fototoksičnost

Limona vsebuje furokumarine, ki so fototoksične spojine. Ko so te spojine izpostavljene UV-svetlobi, lahko povzročijo opekline na koži in lasišču, zaradi česar lahko nastanejo boleči mehurji in dolgotrajne poškodbe kože.

