Kakšna je razlika med oljem in glossom za ustnice?

Verjetno ste se že velikokrat vprašali, kakšna je razlika med oljem za ustnice in glossom za ustnice. V zadnjem času so vedno popularnejša olja, ki se že aktivno razvijajo tudi v Sloveniji. Imajo ogromno koristi, ki vas bodo vsekakor prepričale.

Olje za ustnice je lažje od glossa

Olja za ustnice so običajno lažja, preprosto mazljiva in brez učinka lepljenja. Vsebujejo vsaj eno vrsto naravno pridobljenega ali rastlinskega olja, kot so kokosovo, mandljevo, avokadovo, sončnično ali jojobino olje. Vsebujejo vitamin E in hialuronsko kislino, kar poskrbi za naravno povečavo ustnic.

Značilnost glossa pa je, da je intenzivnejši, doseže večji sijaj, vendar pogosto pušča lepljiv zaključek. Pomaga tudi pri tem, da so ustnice videti polnejše. Na trgu ponujajo najrazličnejše odtenke z dodatki ali brez. Skupno vsem pa je polibuten, sestavina, ki glossu doda gost in ultra sijoč videz.

Kateri produkt bo poskrbel za boljšo hidracijo?

Oba produkta bosta pripomogla k navlaženosti vaših ustnic. Ni odgovora na vprašanje, kaj je učinkovitejše. Olje bo poskrbelo za globljo nego ustnic, medtem ko bo gloss dodal več sijaja.

Nega ustnic je prav tako zelo pomembna. Foto: Shutterstock

Pigmentacija je izrazitejša pri glossu

Zaradi sestave je gloss vsekakor izrazitejši v pigmentaciji. Poskrbi, da prekrije ustnice z barvo, ki ste jo izbrali. Lahko pa kupite tudi prozornega, ki bo poskrbel le za sijaj. Olja za ustnice prav tako dodajo sijoč končni videz, lahko so obarvana, s čimer dosežejo nežno pigmentacijo.

Gloss za ustnice je običajno bolj pigmentiran kot olje. Foto: Shutterstock

Obstojnost izdelkov se razlikuje

Olje za ustnice prodre globlje, zato je njegova obstojnost daljša od glossa, za katerega pa je značilno, da ne prodre globoko. Gloss se usede na vrh ustnic, zato pogosto zahteva ponovno nanašanje čez dan.

Preberite še: