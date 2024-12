Na Hrvaškem se je sinoči zaključila finalna oddaja 11. sezone šova Supertalent, v kateri je nastopilo devet kandidatov. Zmago je odnesla 25-letna slovenska akrobatka Tamia Šeme, ki smo jo pri nas spoznali leta 2021, ko je v šovu Slovenija ima talent osvojila drugo mesto.

Poglejte njen nastop v finalni oddaji, s katerim je prepričala občinstvo:

Slovenka, ki je na avdiciji osvojila skupni zlati gumb žirije, je v finalu izvedla nastop, ki je žirante ponovno pustil brez besed in potrdil, da so se na avdiciji odločili prav. Ob koncu vseh nastopov finalne oddaje je žirija izbrala tri superfinaliste, odločitev o zmagovalcu pa sprejelo občinstvo. Šeme je z zmago v šovu osvojila denarno nagrado v višini 30 tisoč evrov.

Po zmagi je na družbenih omrežjih zapisala, da ne more opisati vseh lepih občutkov, ki jih doživlja. In dodala: "Neskončno sem hvaležna za vso podporo, komplimente in dobro energijo. Obožujem vas! Tisočkrat hvala."

Poleg slovenske akrobatke so se za zmago borile tudi plesne skupine, čarovniški par, pevci in akrobat.

